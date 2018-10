Diputados ven compleja tramitación de proyecto de modernización laboral

Gremios / Laboral

Ministro Monckeberg aseguró que proyecto ingresará dentro de este año. Parlamentarios piden que el gobierno intente generar diálogo.

Un ambiente complejo y una difícil tramitación es lo que ven los parlamentarios integrantes de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para el proyecto de modernización laboral en el que trabaja por estos días el gobierno.

La iniciativa, liderada por el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, buscará “cerrar definitivamente” los vacíos interpretativos de norma, abordando al mismo tiempo algunas actualizaciones en términos de flexibilidad laboral del Código del Trabajo.

Si bien por el momento lo único que se conoce con certeza es que la propuesta legal zanjará la discusión en torno al procedimiento bajo el cual podrán actuar los grupos negociadores, hay sectores del Congreso que ya han comenzado a definir su estrategia ante el ingreso de este proyecto. La oposición prepara su defensa a los pilares de la reforma laboral de Bachelet y el oficialismo, en tanto, respaldará las propuestas del Ejecutivo.

Poco diálogo

“En esta materia no hay una sola oposición, porque hay quienes están dispuestos a ver las propuestas del gobierno y discutirlas, pero hay otros con los que da exactamente lo mismo lo que proponga el gobierno, porque ellos se van a oponer. Por eso, al gobierno le recomiendo no perder el tiempo con este sector”, contestó crítico el diputado UDI, Guillermo Ramírez, ante las posibilidad de entablar diálogo con los diputados de la exNueva Mayoría.

Más optimista se mostró el diputado UDI, Patricio Melero, quien agregó que “sabemos que hay sectores que son más reacios, pero debe primar el diálogo y buscaremos eso”.

Desde la oposición, piden al gobierno no cometer “los mismos errores realizados en la tramitación del salario mínimo”, añadiendo que es relevante que intenten conseguir un acuerdo con la oposición en esta temática.

“Le hemos manifestado al ministro en reiteradas oportunidades en la comisión de Trabajo, que lo que esperamos es que los cambios que se busquen hacer sean resultado de un debate legislativo y no mediante la vía administrativa, como ha pasado con la Dirección del Trabajo”, planteó el diputado DC, Raúl Soto.

Una misma postura expuso Gastón Saavedra, diputado PS y presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, quien dijo que además de la falta de diálogo entre los sectores, otra dificultad será la excesiva carga legislativa con la que contará la instancia.

“La comisión está viendo muchos proyectos. Ese no es un problema, porque es nuestro rol como legisladores, pero estamos viendo por ejemplo teletrabajo, que es un pésimo proyecto, y la técnica legislativa que ha tenido el gobierno para tratar de superar la sequía legislativa, es ingresar una gran cantidad de proyectos de mala calidad. Nosotros como oposición nos esmeramos en mejorar los proyectos, pero eso alarga las tramitaciones”, afirmó Saavedra.

Recientemente, el ministro Monckeberg señaló que la iniciativa entrará en lo que queda del año al Congreso y aseguró que por ahora el ministerio se encuentra en una fase prelegislativa recogiendo aportes de distintos parlamentarios.

Pese a eso, varios diputados fueron consultados y declinaron haber sido contactados por Trabajo, salvo Guillermo Ramírez, quien señaló que “hemos conversado con el ministro, y la idea es que a partir de octubre podamos empezar ya con un trabajo más específico tanto en materia de reforma laboral como de la reforma previsional”.

Diferencias significativas

Una de las preocupaciones de la oposición es lo relativo a grupos negociadores y a la posibilidad de que se implementen cambios a la prohibición del reemplazo en huelga. “Acá no decimos que no existan, lo que pedimos es que su existencia no signifique un desmedro de las organizaciones sindicales. En este tema y otros avances de la reforma laboral hay que ser firmes, y proteger los derechos de los trabajadores, hay temas en los que como opisición no podemos transar”, dijo Soto.