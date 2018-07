DT: extensión de beneficios históricos no es práctica antisindical

Gremios / Laboral

Mauricio Peñaloza recalcó que trabajadores no sindicalizados tienen pleno derecho a estos beneficios.

Hace casi dos meses la Dirección del Trabajo (DT) emitió un polémico dictamen en el cual señaló que los empleadores pueden extender los denominados “beneficios históricos” a trabajadores no sindicalizados. Sin embargo, el pronunciamiento de la DT se dio en respuesta a una solicitud del Arzobispado de Santiago que pidió a la entidad resolver una controversia sobre este tema, por lo que al interior de los expertos se generó la interrogante de si el pronunciamiento era extrapolable a otros casos.

Para aclarar esto, la entidad liderada por Mauricio Peñaloza volvió a emitir un pronunciamiento sobre esta materia, en el cual recalcó que “los beneficios, remuneraciones y condiciones de trabajo que el empleador ha otorgado de manera histórica y regular a sus trabajadores, ya sea por encontrarse éstos pactados en contratos o anexos de contrato de trabajo, de manera expresa o tácita (...) no implica, por la sola circunstancia de incluirlos posteriormente en instrumentos colectivos, que estos pasen a tener la naturaleza jurídica de beneficios, remuneraciones o condiciones de trabajo colectivas”.

Dictamen sustantivo

De forma específica, la DT recalcó que la sola inclusión de estos beneficios en un instrumento colectivo no impedirá al empleador continuar otorgándolos, en las mismas condiciones y características históricas, a los trabajadores que no formen parte de la respectiva negociación colectiva.

Peñaloza precisa que el hecho de seguir otorgando este tipo de beneficios a trabajadores no sindicalizados “no podría interpretarse, en general, como una práctica antisindical, al alero de lo dispuesto en el artículo 289 letra h) del Código del Trabajo, sin perjuicio de lo que en derecho puedan resolver los Tribunales Ordinarios de Justicia”.

A juicio del director del Grupo Laboral de AZ, Jorge Arredondo, este sería el primer dictamen sustantivo del actual titular de la DT.

“Con este dictamen los trabajadores anteriores a la reforma laboral que ya habían recibido beneficios históricos siguen con el derecho a gozar de ellos, aunque no estén sindicalizados. El problema, y es algo que no resuelve tan claramente el dictamen, es qué va a pasar con los trabajadores que se integren a firmas que cuenten con beneficios históricos. ¿Podrán acceder a ellos o no? eso es algo que aun no está del todo zanjado”, asegura el experto.