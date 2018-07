Echeverría: “La CChC tiene un patrimonio y por cuidarlo se descuida lo gremial”

Gremios / Laboral

El empresario criticó que el actual líder gremial, Sergio Torretti, sea también el presidente del directorio de Inversiones La Construcción (ILC).

Queda poco menos de un mes para que se realicen las elecciones que definirán a la próxima directiva de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y los candidatos a integrar la nueva mesa han comenzado a jugar sus últimas fichas.

El integrante de la lista disidente “Participación Gremial” (liderada por Fernando García-Huidobro) Bernardo Echeverría, aborda los desafíos del gremio y critica que en las últimas administraciones han descuidado lo gremial por priorizar tareas relacionadas a la administración del patrimonio del gremio.

- ¿Cómo nace la lista disidente?

- Es irrelevante si somos o no considerados como disidentes. Pero eso corresponde a que nos hemos acostumbrado a que la generación de autoridades en la CChC en el último tiempo venga desde arriba, y creemos que ese no es el espíritu de la cámara. No puede ser que la mesa existente sea quien nomine a sus sucesores.

La CChC es una tremenda institución, y acá lo que es más relevante es que el gremio tiene 2.000 socios, 373 consejeros nacionales y esos consejeros nacionales son el alma de la cámara, ellos constituyen los comités de especialidades, las cámaras regionales y los grupos de trabajo. Ellos deben tener más protagonismo y para eso el gremio debe actualizarse.

- ¿A qué se refiere con eso?

- A que de alguna manera debe ponerse a tono con los tiempos. Me parece insostenible tener autoridades definidas por la autoridad anterior. Esa realidad no tiene relación con el país que vivimos. En segundo término es necesario establecer una prioridad absoluta del tema gremial y ese es uno de los fundamentos principales de esta lista. Me preocupa que tengamos al presidente del gremio como presidente del directorio de Inversiones La Construcción (ILC). El patrimonio de la cámara se ha formado por décadas, y nunca fue necesario que el presidente del gremio estuviera a cargo de las inversiones.

- ¿Se descuidó lo gremial?

- La cámara tiene un patrimonio importante y por cuidar ese patrimonio y desarrollarlo, se descuida lo gremial. Ese riesgo latente va en aumento. Nosotros queremos decir que si la cámara tiene un interés en ILC, ese interés debe gobernarse de una forma diferente de lo que es el interés de la cámara gremial.

- ¿Separar los roles?

- El gremio tiene a las personas para hacer eso, existe el capital humano para aquello y no tenemos para qué mezclar las autoridades de la cámara con los ejecutivos de esta actividad. Eso es uno de los pilares de nuestra propuesta.

- ¿Qué le pareció la creación de radio Pauta?

- Es díficil contestar eso, porque en realidad los consejeros no sabemos muy bien cuál es la estrategia que hay detrás de Pauta. Es un tema que se nos pregunta en cada reunión a nivel nacional y no tenemos una clara respuesta.

- ¿No se les presentó el proyecto?

- No tenemos el análisis que dio origen a esto, no sabemos cuál es la estrategia que hay en curso y cuál es el alcance de los compromisos de recursos que se han adoptado para este efecto.

Cuando uno origina un mecanismo de gobierno demasiado verticalista como el que tenemos, caemos en el error de que las resoluciones se dan como elementos cerrados, y se aprueban sin mayor discusión. Y en la práctica lo de radio Pauta efectivamente fue aprobado en el consejo nacional de Puerto Varas, pero si uno le pregunta a los consejeros que participaban en ese consejo no saben cuál es el proyecto que hay detrás.

Urgencias: integración y productividad

- Como lista A, ¿en qué temas se quieren enfocar?

- Tenemos un serio problema en materia de desarrollo urbano, y particularmente de vivienda. Un aspecto muy pequeño de eso es lo que se ha reflejado el alcalde Lavín, que ha puesto algunos temas que estaban un poco ocultos sobre la mesa.

Otro problema que hay que abordar es el tema de la certeza jurídica. El fondo es que en esto hay contradicciones entre autoridades del Estado que toman resoluciones e interpretaciones contrapuestas. Necesitamos poder construir alternativas de acuerdos de política pública que sean transversales para liberar este tipo de problemas.

- ¿Qué otros desafíos tiene el gremio?

- Los desafíos no solo se limitan al tema urbano, también hay desafíos en temas como los contratos con el Estado, hay temas de productividad. En general la industria de la construcción no tiene grandes avances en productividad, y eso hay que planteárselo para hacerle frente.

Otra línea tiene relación con el sector mismo. Nosotros tenemos 2 mil y tantos socios, pero según el Servicio de Impuestos Internos (SII) hay 70 mil rut en el sector de la construcción, hay una brecha enorme. El tema es que la cámara tiene que trabajar en favor de sus socios, pero tratando de abordar la industria de la construcción en su conjunto.

- ¿Falta integrar a más actores al gremio?

- Falta una mirada de la industria en su conjunto, y para eso hay que mirar a toda la industria. Queremos que la cámara se focalice en el tema gremial, y en el tema social, que también fue uno de los temas centrales en los orígenes de la cámara.