Enero intenso: Gobierno enviará proyecto de estatuto temporero al Congreso

Gremios / Laboral

El ministro de Agricultura, Carlos Furche, destacó este jueves que el texto final corresponde a un "acuerdo muy amplio" entre trabajadores, empleadores y gobierno.

Pese a que quedan solo cuatro semanas de trabajo legislativo antes de que acabe el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el proyecto que busca modificar la definición del trabajador agrícola e incluir indemnizaciones -conocido como Estatuto Temporero-, será enviado al Congreso en enero.

Así lo confirmó el ministro de Agricultura, Carlos Furche, quien destacó que el texto final corresponde a un "acuerdo muy amplio" entre trabajadores, empleadores y gobierno. Pese a esto, el secretario de Estado acotó que hay un punto donde no se logró un acuerdo con todos los representantes del sector privado, en particular con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

"Hasta hace unos días no había acuerdo respecto a cómo se establecía un cierto cálculo que permitiera asociar la conducta de trabajo durante un mes a una cierta compensación, una suerte de 'desahucio' en función del tiempo trabajado. Esto hasta unos días atrás no se había podido conciliar con la SNA que no estaba de acuerdo", explicó Furche.

Y pese a que el ministro califica el documento como "valioso" el acuerdo amplio que se logró en la elaboración de la iniciativa, es realista en relación a su discusión: "a partir de marzo hay otro gobierno, otro Congreso, que será completamente libre y soberano para tratar el tema y el nuevo Ejecutivo para darle la urgencia que estime conveniente".