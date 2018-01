“Es difícil legislativa y políticamente hacer modificaciones a la reforma laboral”S

Gremios / Laboral

egún el experto, la legislación fue “una buena idea mal elaborada” y dice que los servicios mínimos no deberían calificarse caso a caso.

A ojos del exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, es complejo para el gobierno de Sebastián Piñera introducir modificaciones profundas a la reforma laboral que entró en vigencia el pasado 1 de abril. Según sostuvo, sólo hay espacio para “perfeccionamientos” a través de resoluciones administrativas de la DT.

- Usted ha sido crítico con el contenido de la nueva normativa laboral ¿por qué?

- Si me preguntan por el objetivo del proyecto, yo lo suscribo en un 100%, pero con lo que he sido crítico es con la forma y visión con la cual se elaboró una ley que es una legislación regresiva, que no va con los tiempos en cuanto a la promoción y el poder sindical. El poder sindical no lo da el Estado, lo da el fortalecimiento del movimiento de los trabajadores.

- ¿Fue una buena idea mal ejecutada?

- Fue una buena idea mal elaborada, en términos de que muestra una visión añeja de lo que es la regulación laboral.

- ¿Qué es lo bueno y lo malo de la reforma?

- El haber terminado con el reemplazo externo fue algo positivo.

- Y lo malo...

- El objetivo de la reforma era simplificar la negociación colectiva, porque se decía era un trámite burocrático lleno de plazos y trámites. Hoy tenemos una negociación colectiva más regulada y más burocrática de la que teníamos antes, partiendo por los servicios mínimos.

- ¿El nuevo gobierno tiene margen para realizar modificaciones a la reforma laboral?

- Es difícil legislativa y políticamente hacer modificaciones al proyecto. Pero por la vía de la juridisprudencia judicial y las modificaciones administrativas, se pueden hacer perfeccionamientos. Ojo, no hablo de que por la vía administrativa se pretenda borrar lo que escribió la ley, hablo de tener mayor precisión. Por ejemplo, el punto de partida podría ser mejorar el procedimiento de calificación de servicios mínimos.

- ¿Ese tema cómo se podría mejorar?

- A través de resoluciones de autorización marco. Es decir, fijar las reglas por actividad económica, no empresa por empresa. Con este mecanismo disminuiría la judicialización y mejorarían los tiempos. Además, es importante que la autoridad laboral aplique como vinculante los informes técnicos de los organismos fiscalizadores sectoriales en las calificaciones de servicios mínimos.

- Christian Melis ha debido corregir varias resoluciones de servicios mínimos de las direcciones regionales…

- Eso ha demostrado una gran contradicción. Al director del Trabajo se le entregó una pega ingrata y enorme y para la cual la DT no estaba calificada.

- Ha trascendido que la nueva administración tiene interés en regular los grupos negociadores ¿qué le parece?

- Hay que esperar el fallo de la Corte Suprema respecto del caso del grupo negociador de 13 trabajadores de Chacabuco. Si la Suprema confirma el fallo de la Corte de Apelaciones que dijo que había que registrar el instrumento colectivo que acordó el grupo con su empleador, la discusión de los grupos se acabó. Es decir, los grupos tienen facultades para negociar colectivamente.

- La ministra Krauss dijo que los fallos son para casos particulares...

- No. Hay una norma general en nuestro sistema judicial, y es sobre el efecto relativo de los fallos. Si mañana la Suprema falla a favor de los grupos, no veo ningún espacio para que la DT y el Ministerio del Trabajo desconozcan el efecto que va a tener ese fallo. Pero claramente se tendrá que definir un procedimiento para los grupos.

"La DC debe retomar la senda de un partido de centroizquierda"

€- ¿Cómo ve la renuncia masiva de militantes a la DC?

€€- No tengo por qué crucificar a un grupo de militantes que plantea debatir sobre el futuro de la DC como un partido derechamente de centro. Haber intentado solucionar este tema por la vía disciplinaria fue un tremendo error. Hubo militantes que no apoyaron a Carolina Goic, y no fueron criticados por la vía disciplinaria, hay un contrasentido interno. €€

- ¿Qué debe hacer la DC ahora? €€

- La DC debe retomar la senda de un partido de centroizquierda y no de izquierda, y retomar su rol como actor relevante en la política del país. €€

- ¿Quién puede liderar al partido en esta nueva etapa?

€€- Hay personas que tienen un interés en conducir el partido y que son de una generación distinta a la que históricamente ha conducido a la DC. Carolina Goic se transformó en una figura potencialmente importante para el futuro del país y hay figuras como el diputado Fuad Chahín, el ministro Alberto Undurraga, la senadora Ximena Rincón, etc. que son personas que si bien pueden tener posturas distintas, como en cualquier partido, tienen en mente el fortalecimiento de la DC. No se debe pensar que todos los militantes van a seguir un mismo patrón.