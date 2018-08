Expectativas salariales de ejecutivos se estabilizan a la espera del despegue del mercado laboral

Gremios / Laboral

Experto ve efecto estacional, pero cree que debe darse más tiempo al empleo para ajustarse al ciclo económico.

El desfase que ha mostrado en los últimos meses el mercado laboral respecto al repunte del crecimiento tuvo su reflejo en las expectativas de aumento salarial de los ejecutivos, según un estudio de la consultora especializada DNA Human Capital.

El informe correspondiente al segundo trimestre del año mostró que los ejectivos de cuatro industrias distintas aceptarían una oferta de trabajo que incremente sus salarios en 11%, cifra que marca una baja de apenas un punto porcentual en relación a enero-marzo, pero que supera al reajuste de 6% que se esperaba en el mismo periodo de 2017.

El country manager de DNA Human Capital, Alfonso Ochoa, explicó que la debilidad del mercado laboral se refleja en los resultados de la medición, porque “todavía no ha dado tiempo” para que haya un alza de empleo y de salarios, pese al buen dinamismo de la actividad económica.

“La parte económica lleva recién cinco meses como para que puedan verse reflejados en los datos concretos las cosas que está implementando el nuevo gobierno. Hay que darle tiempo de trabajo”, agregó.

Eso sí, aseguró que “hay un tema estacional” porque “en el primer y cuarto trimestre hay más movimiento que en el segundo y tercer cuarto”.

Con todo, remarcó que para el último trimestre se espera “que se empiece a reflejar el destrabe de proyectos, contratación de más profesionales, búsqueda de nuevos ejecutivos y aumento de la inversión, que puede llevar a un mayor interés por contar con nuevos talentos y sueldos más grandes”.

Situación por sectores

Por rubro industrial, energía y retail son los sectores que esperan mayor alza de las remuneraciones, con un 13%, seguido de la banca con un 10% y en último lugar se ubica la minería, con un 8%.

Así, las expectativas se mantuvieron casi estables o anotaron una mínima baja respecto al primer trimestre del año.

Ochoa comentó que las leves caídas en energía se relacionan a que “la cantidad de proyectos que se están ejecutando son más pequeños y no hay grandes proyectos nuevos, lo que hace que las rentas de los profesionales no estén subiendo tanto, o al menos no creciendo como lo hicieron en 2017”.

Pese al alza de los últimos cuartos, para Ochoa “es difícil que se acerque a los niveles de 2013, 2014 porque fueron años de crecimiento exponencial y Chile venía con crecimientos del 5%. Hoy día es un país mucho más consolidado con lo cual esperar crecimientos por encima de 5% o 6% es algo difícil”.