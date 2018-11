Expertos laborales rebaten propuesta de Musk: trabajar más no asegura productividad

Gremios / Laboral

Consultores ven tendencia a disminuir la jornada para ciuda vida personal. Alertan serios riesgos a la salud por trabajar más de 70 horas.

“Nadie cambió el mundo con 40 horas a la semana”. Así de tajante fue en su respuesta el máximo responsable de Tesla, Elon Musk, al abordar mediante Twitter un debate sobre la cantidad óptima de horas que se le deben destinar a la jornada laboral.

El CEO de la reconocida e innovadora compañía automotriz apuntó a que la cifra era un número “sostenible”, aunque a veces se debía alcanzar peaks de más de 100 horas, ocasionalmente.

“El nivel de dolor aumenta exponencialmente por encima de las 80”, reconoció.

Sus dichos no pasaron inadvertidos, generando debate incluso entre los expertos laborales, quienes rebatieron abiertamente el planteamiento del empresario que también comanda SpaceX.

Sebastián Aldunate, senior manager de Hays Chile, consultora dedicada al reclutamiento de altos ejecutivos, resaltó que una labor con más de 40 horas a la semana “puede ser nocivo para la salud”.

“Por ejemplo, trabajar más de 60 horas aumenta en un 42% la probabilidad de tener complicaciones coronarias, y más de 70 horas puede aumentar esa cifra a 63%. Es muy importante considerar esto, ya que las enfermedades coronarias son la principal causa de muerte por enfermedades a nivel global. Esta cifra es muy similar cuando hablamos de derrames cerebrales”, alerta.

A su juicio, el análisis productivo tampoco aconseja incrementar las horas destinadas al trabajo, ya que “se ha descubierto que trabajar más horas ni siquiera aumenta la eficiencia”.

Al respecto, recuerda que “en la mayor economía de Europa –Alemania- el trabajador promedio trabaja 35,6 horas a la semana”.

Una óptica similar a la que plantea Alfonso Ochoa, country manager de DNA Human Capital, quien afirma que “la idea planteada por Musk puede sonar un tanto extemporánea, sobre todo considerando las discusiones que se han desarrollado en torno a bajar las jornadas laborales y a extender las vacaciones”.

“La discusión no debe ir orientada a más o menos horas de trabajo, si no en la productividad de éstas. El trabajo debería ir variando hacia jornadas flexibles en que se evalúe el cumplimiento de metas y no las horas que el profesional pasa en la oficina”, puntualiza.

Para él, el cambio de enfoque hacia la productividad debe ir acompañado también en el tema salarial, ya que “estos deberían ir variando hacia una composición en que el sueldo fijo vaya bajando para hacer más agresiva la parte variable del sueldo ligado al cumplimiento”.

Para Felipe Lagos, director ejecutivo de Spring Latam, el debate que plantea Musk de sobrepasar las 80 horas “es una prueba al límite” y retruca señalando que “si hoy en día los expertos han considerado una reducción de la jornada laboral, es por algo”.

Al respecto, apunta que trabajar más de 40 horas puede ver “seriamente afectado” el estado físico y mental de los trabajadores, por lo que trabajar en una empresa con ese nivel de exigencia “sería cada vez menos atractivo”.

“No es real que si una empresa desea resultados, deba tener colaboradores que trabajen necesariamente 80 horas”, remarca.

Por ello, argumenta que los dichos del joven empresario estadounidense “van totalmente contra la corriente”.

En ese sentido, sostiene que “ni la persona más trabajólica puede resistir 80 horas de trabajo”, ya que ello significaría trabajar de 16 horas diarias, lo que a su vez finalmente se traduciría en “no comer, no dormir, y vivir del trabajo”.

¿Trabajar menos horas? Falta medición de resultados

Si bien para los expertos, el óptimo para la joranda laboral estaría sería már cercano a las 40 horas semanales, apuntan a una falta de estudios que permitan demostrar que el mismo trabajo se puede realizar en menos tiempo.

Felipe Lagos, director ejecutivo de Spring Latam, cree que "hay que partir por hacer planes piloto en diferentes tipos de industrias y diferentes tipos de compañías, realizando una reducción de la jornada laboral e ir midiendo los resultados". Por eso, se muestra partidario de reducir la jornada en Chile "siempre y cuando haya resultados concretos".

Para él, la jornada óptima "es entre 40 y 45 horas, o algo intermedio en ese rango".

Sebastián Aldunate, senior manager de Hays Chile, cree que en algunas industrias "reducir las horas laborales podría tener un impacto muy positivo, pero se debe tener mucho cuidado también con la productividad".

Plantea que "los expertos indican que 40 horas a la semana son el balance ideal entre salud y productividad", especialmente gracias a las herramientas que permiten trabajar de forma remota.