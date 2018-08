Figueroa y gobierno: “Por revisar reformas pasadas, no se hace cargo de problemas presentes”

Gremios / Laboral

Líder sindical asegura no se han concretado las promesas en materia de empleo.

Intensas han sido las últimas semanas para la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, con un punto principal en la agenda: el debate sobre salario mínimo. Pero no es lo único que le preocupa: el cierre de más de 700 empresas en el último semestre, según ella informa, y la agenda legislativa del gobierno, son otros temas que cree necesario monitorear.

- La CUT ha planteado que hay una crisis de empleabilidad que el gobierno no está enfrentando ¿por qué?

- Este gobierno se levantó como aquel de los empleos y del crecimiento; y eso no ha llegado todavía. Los informes de la Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento hablan aproximadamente de 745 empresas cerradas a junio de 2018.

- ¿A qué cree se debe este fenómeno de cierres?

- Es complejo decir que esto sólo se explica por las dinámicas de las relaciones laborales. Esto es multifactorial dentro del mundo del trabajo, pero también pareciera ser que está vinculado al modelo de desarrollo, como la falta o la incapacidad de los gobiernos de tomar decisiones claras y una línea de acción decidida para -por ejemplo- el fortalecimiento de la industria nacional.

- ¿Qué le ha parecido la reacción del gobierno?

- Tengo la impresión de que no solo ha habido déficit, además ha habido dispersión. Por un lado, hay autoridades que están preocupadas, van a las zonas; y por otro, hay un ministro de Economía que recomienda a las empresas sacar la plata del país, y un presidente de la República que dice que para que surja un árbol nuevo tiene que morir otro (...) Tengo la impresión de que aquí no hay una propuesta clara por parte del Ejecutivo para abordar estas materias.

- Desde el gobierno se ha hablado de una agenda de modernización laboral. ¿Interpretan eso como una reforma la reforma laboral?

- No sé si interpretarlo así, pero lo que es evidente es que este gobierno cree que porque ganó tiene la capacidad de retrotraer lo que fueron avances democráticos de gobiernos anteriores.

Las reformas no pueden ser sometidas permanentemente a revisión porque una coalición diferente fue la que ganó la elección y quiere cambiar lo que no le gustó. Aquí el gobierno comete un error profundo, porque por estar preocupados de revisar reformas pasadas no se hace cargo de los desafíos que le tocan en el presente, la crisis de empleabilidad es un desafío; y eso no se resuelve mirando la reforma laboral o tributaria.

“Gobierno dialoga sin convicción”

- ¿Qué lecciones dejó la negociación de salario mínimo?

- Siempre tuvimos claro que sería difícil avanzar en una negociación con el gobierno. El principal error del Ejecutivo es que por un lado se ve forzado a tener que dialogar con los actores para efectos del debate de salario mínimo; y es muy evidente que, al final del día, lo hace sin convicción, lo hace por la mera formalidad de cumplir para que después nadie le diga que ellos no tienen disposición; y eso los traiciona.

- ¿Por qué se genera eso?

- Ellos parten del prejuicio de que con la CUT costará llegar a un acuerdo. La CUT no es que no quiera llegar acuerdos, lo que pasa es que no vamos a ser parte de malos acuerdos, y el gobierno siempre tuvo claro de que su acuerdo era malo. Y lo que se aprobó en la Cámara también es malo.

- En el anterior gobierno de Piñera hubo un mejor diálogo con Larraín ¿por qué ahora fue diferente?

- No quiero interpretar las razones que pueda tener el ministro Larraín. Pero lo que uno observa es que al gobierno no le gusta dialogar con los actores sociales, construye mesas sólo para que la gente esté de acuerdo con sus posiciones, no tiene disposición a la crítica. Las vocerías de gobierno son muy claras: ellos no están dispuestos a aceptar cuestionamientos de parte de nadie.

- ¿Qué precedente deja esta negociación para el próximo debate del reajuste del sector público? La CUT tendrá que volver a dialogar con el gobierno…

- Lo que esperaría es que esto no lo transformemos en otra materia de conflicto, quisiera recordar que para nosotros no es un deporte tener que llegar a la huelga, son conflictos dolorosos, que en un cuadro de crisis de empleabilidad como la que tiene nuestro país, y que el gobierno no está enfrentando, es evidente que afectan.

Hay que esperar cómo decante el tema del salario mínimo, pero es importante que en la conversación de reajuste del sector público el gobierno haga un proceso de encuentro efectivo y muestre una voluntad distinta.

- Si hubiera que comparar la negociación con Rodrigo Valdés y Felipe Larraín ¿con quién fue más complejo?

- Con Rodrigo Valdés, claramente, con él ni siquiera se podía dialogar, con él si tuvimos tres reuniones fue mucho. En eso no me pierdo.

Podemos criticar la actitud de este gobierno, que es nefasta y absolutamente desactualizada de lo que requieren los tiempos actuales, pero con él no existió el diálogo.

Quizá, al final del día, uno podría decir que en algo coinciden, y es que de alguna manera hay en ambos una subvaloración del rol que pueden jugar los actores sociales. En eso sí coinciden.

Agenda laboral del gobierno y Estatuto Laboral Joven: "Son cantos de sirenas"

- ¿Qué le parece la agenda laboral del gobierno?

- Tenemos una autoridad que trata de encantarnos sobre el debate de terminar con la informalidad, de generar empleos estables y lo que estamos viendo en la práctica no es nada de eso. El gobierno apuesta a la precariedad laboral, apuesta a abaratar la mano de obra, a que ganen los mismos de siempre.

- ¿Qué le parece el proyecto estatuto laboral joven?

- Con todas las modificaciones que el proyecto ha tenido, no es muy distinto a lo que hoy el propio Código del Trabajo permite, y con eso uno se da cuenta de que tiene menos sentido, porque todo eso ya está permitido. ¿Por qué tengo que hacer un estatuto cuando la norma hoy permite salarios diferenciados y contratación especial para jóvenes? El mayor problema con los jóvenes es con aquellos que ni estudian ni trabajan. ¿A quién estoy respondiendo cuando hago un estatuto del estudiante joven? A las necesidades del empresariado, porque es mano de obra que no hay que capacitar, y es más barata.

- ¿Pero la crítica está más orientada al mal uso que se le podría dar a la ley más que a la norma misma?

- ¿Por qué tanta insistencia en configurar un estatuto? Porque, a mi juicio, se está dando una señal no a los jóvenes, sino que al empresariado. Este y otros proyectos son cantos de sirena, por eso es tan clave que nosotros frente a esos debates seamos capaces de no perder el foco, acá lo que se está jugando es si vamos apostar a una configuración de puestos de trabajo, donde la precariedad sea lo que prime.