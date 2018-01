Grandes empresarios tras rectificación de Romer: "Nos deja una tranquilidad de que no hay algo en contra de Chile"

Gremios / Laboral

Alfredo Moreno, presidente de la CPC, aseguró que se alegra de que la controversia se haya "aclarado" tras las últimas declaraciones del economista jefe del BM.

"Me alegro de que esto se ha ido clarificando. Me alegro de las clarificaciones que ha realizado el banco, me alegro tambien de las explicaciones que ha dado el economista Romer, pero me parece que todavia falta que se entienda en forma precisa algunos de los elementos de esto".

Así reaccionó esta mañana el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Moreno, luego del vuelco que se generó en la polémica por la supuesta manipulación del ranking Doing Business del Banco Mundial, con el fin de perjudicar a Chile.

Ayer, el economista jefe del organismo internacional, Paul Romer, se desdijo de sus palabras expresadas el viernes en el Wall Street Journal, cuando deslizó que una modificación metodológica -con eventuales sesgos políticos- habría afectado la posición chilena en el conteo.

"Pero creo que ya por lo menos nos va dejando una tranquilidad respecto de que no hay algo en contra de Chile, sino que por el contrario, más bien hay una discusión metodológica dentro del Banco. Creo que el banco le va a deber una explicación a Chile en esta materia", afirmó el ejecutivo tras participar en el lanzamiento de un curso sobre libre competencia en la Universidad Católica.

Sobre el tema, Moreno agregó que "creo que ha ido quedando claro que no ha habido una adulteración, sino que simplemente cambios de metodología que fueron previamente informados en cada momento".

En esa línea el líder gremial recalcó que el Banco Mundial realizará una investigación y que en Chile se deberá esperar con atención sus resultados.

"Entiendo que el Bamco va hacer una investigación también de las fuentes y los números que dan a los indicadores en el caso chileno, me parece bien y creo que eso hay que esperarlo".

Respecto a una posible contradicción entre Romer y el Banco Mundial, Moreno enfatizó que "más que contradecir me parece que Romer ha dado una explicación de que lo que se escribió de lo que dijo no correspondía a lo que quiso decir, así que me parece que el espacio de contradicción es menor".