Grandes empresarios y multa del TDLC a supermercados por colusión: "Es un lamentable paso atrás que nos perjudica a todos"

Tras conocerse el dictamen del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en el que condenó a Cencosud, SMU y Walmar a pagar US$ 12 millones por haber ejecutado prácticas colusorias en el mercado de carne de pollo fresca, el gremio de empresarios se refirió al hecho asegurando que la colusión "va en el sentido contrario de nuestra responsabilidad de construir sociedad".

En una declaración, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, indicó que "nuestras empresas no sólo deben generar bienes y beneficios a los consumidores, sino que deben también ayudar a construir bienestar y confianza en la ciudadanía".

A lo anterior añadió que "esto es un lamentable paso atrás que nos perjudica a todos, especialmente a los consumidores".

De todas formas Swett comentó que "quedan recursos legales pendientes que estaremos mirando en profundidad".

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó en enero de 2016 a las firmas de mantener a través de sus proveedores un acuerdo para fijar precios mínimos de venta de alimentos al menos entre 2008 y 2011. El TDLC resolvió acoger los argumentos del persecutor, aplicándoles una multa total de UTA 13.947 (unos $8.084 millones o US$ 12 millones).

El monto se reparte de distinta manera para cada cadena supermercadista: 5.766 UTA (US$ 5,1 millones) a Cencosud, 4.743 UTA (US$ 4,2 millones) a Walmart y 3.438 UTA (US$ 3 millones) a SMU.

Además, ordenó a las requeridas la adopción de un programa de cumplimiento en materia de libre competencia.

En su acusación, la FNE explicó que por medio de la conducta acusada los supermercados estaban impedidos de vender carne de pollo fresca por debajo del precio de lista mayorista más IVA, y que la coordinación entre las requeridas se dio a través de sus proveedores. De esta forma, estimó que las empresas "adhirieron conscientemente a un esquema común que sustituyó los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas", con el objetivo de "regularizar el mercado" y "evitar guerras de precios".

Tras la sentencia dictada, las partes tienen un plazo de 10 días hábiles para presentar un recurso de reclamación ante la Corte Suprema.

Este camino será seguido por Cencosud, que en una declaración, agregó que "tanto la FNE como el TDLC calificaron erróneamente los hechos. Nuestra filosofía es y ha sido siempre competir firmemente en el mercado".

Walmart y SMU por su parte, también reaccionaron y adelantaron que apelarán a la decisión del tribunal especializado.