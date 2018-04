Huelga de Latam evidencia nudos de nueva legislación laboral

Gremios / Laboral

“La reforma laboral afecta mucho estas negociaciones”, dijo el presidente de Latam, Ignacio Cueto, mientras que la asesora principal del sindicato y ex DT, Patricia Silva, apuntó a que este proceso supuso probar nuevas instituciones.

Frente a un panorama “incierto” se encuentran los afiliados al sindicato Tripulantes de Cabina Lan Express, después de que ayer dieran por terminada en forma unilateral la huelga que mantenían por 17 días en el marco de la negociación colectiva con Latam Airlines.

Y es que junto con tomar esa decisión, los trabajadores manifestaron la intención de suscribir como contrato colectivo la última oferta legal que había realizado la empresa, la que se entregó el pasado 23 de marzo y que incluía una serie de cambios en los turnos de trabajo.

Sin embargo, a juicio de abogados expertos en temas laborales, esto no es posible, ya que el sindicato rechazó en aquel momento la propuesta y votó por iniciar la paralización.

Si bien no hubo versión oficial, en la compañía tampoco habría eco para acoger dicha acción.

El sindicato busca ampararse en el artículo 346 del Código del Trabajo para acogerse a la última oferta de la firma, en circunstancias que los abogados explican que la herramienta sólo puede ser utilizada para el descuelgue individual de los trabajadores. En este caso, se busca usar esto de forma colectiva.

La abogada del sindicato de Lan Express y exdirectora del Trabajo, Patricia Silva, calificó como inaudito que la empresa cuestione la opción que tomó la organización para bajar la huelga, cuando era una alternativa que está en la Ley.

Desde el sindicato defendieron la legalidad de su proceder e insistieron en lo “insólito” de que la compañía otorgue la última oferta a los trabajadores descolgados y no a la totalidad bajo la figura de un contrato colectivo, e invitaron a las instituciones involucradas “a mantener la doctrina” de la reforma laboral.

A juicio del exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, dicha opción no es válida. “Están ejecutando una acción que la Ley no contempla”, dijo y agregó que “que el sindicato decida, como comisión negociadora, señalar que es un nuevo contrato la última oferta realizada por la empresa, no es efectivo”.

Este punto fue compartido por el abogado laboral Luis Lizama, de Lizama & Cia., quien agregó que “aquí hay un problema claramente de entendimiento e interpretaciones de las legislación”. La única manera para que este tema se resuelva, explicó, “es que el 100% de los socios del sindicato vuelvan a trabajar, en cuyo caso se entendería que se han descolgado individualmente y, en consecuencia, han quedado vinculados individualmente con la empresa. Es decir, sin un contrato colectivo”.

A juicio de los expertos si bien la reforma laboral generó que la negociación se diera en un nuevo escenario, incluida prohibición de reemplazo en huelga y definición de servicios mínimos previa a la negociación, estas temáticas deberían haber fomentado la búsqueda de un acuerdo.

“La reforma laboral da caminos, y el sindicato tomó una carretera creada por ellos mismos que no existe (...) Ampararse en el artículo 346 no es viable bajo ninguna circunstancia, porque esa oferta dejó de existir desde el momento en que el sindicato la declinó”, afirmó el director del grupo laboral AZ, Jorge Arredondo.

Para el presidente de Latam, Ignacio Cueto, el escaso diálogo en la negociación se relaciona con la reforma laboral. “Afecta mucho a estas negociaciones y hemos visto que el no reemplazo impide que haya operación, lo que nos obliga a ir pensando y pedirle a la autoridad la necesidad de servicios mínimos -en este proceso no se solicitó-, porque hay ciudades extremas que se han visto tremendamente afectadas (...) este es un servicio cotidiano”, enfatizó el ejecutivo.

“Mala asesoría”

Para los expertos, la responsabilidad de que la negociación no haya llegado a buen puerto se vincula con la guía que recibió el sindicato.

“Están siendo mal asesorados, acá hubo una mala orientación por parte de la abogada asesora. Acá solo hubo pérdida para los trabajadores (...) El sindicato perdió la oportunidad de obtener más beneficios y, de alguna u otra manera, también perdieron credibilidad y confianza, porque la huelga terminó por decisión individual de los trabajadores, y no por la voluntad de la comisión negociadora”, dijo Albornoz.

El diagnóstico fue compartido por Lizama, quien agregó que “esto revela que están pésimamente asesorados (...) acá indudablemente están entregando una información que no corresponde”.

Arredondo acotó que “la intención del sindicato no tiene un sustento doctrinario o sustantivo, es una alternativa sin salida”.

Ahora, la palabra final la tiene la Dirección del Trabajo, la cual debe pronunciarse sobre la legalidad del término de la negociación.

