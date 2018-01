¿Imposible salvarse de la desaceleración? Grandes empresarios no están para nada de acuerdo con ministro Eyzaguirre

Gremios / Laboral

Alfredo Moreno (CPC) y Bernardo Larraín Matte (Sofofa) salieron al paso del diagnóstico del jefe de las finanzas públicas.

Los principales líderes gremiales se refirieron a los dichos del ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien aseguró que la actual administración no tiene "culpa" en la desaceleración económica que ha presentado el país y que era "imposible salvarse" del fin del ciclo de las materias primas, tras presentar hoy la Estrategia Nacional de Educación Financiera en el Palacio La Moneda.

Tras participar en el seminario "Corporate Venture Capital en Chile: Herramienta de innovación y productividad", organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Moreno, disparó:

"Difiero del ministro Eyzaguirre, pienso que los gobiernos lo que hacen son políticas públicas y si hay algo que ha demostrado Chile a lo largo de las últimas décadas, y estoy tomando un periodo muy muy largo, es que cuando hemos tenido malas políticas públicas el país crece muy poco y tiene problemas económicos serios".

En esa línea, el líder gremial recalcó que las "buenas" políticas públicas van de la mano con positivas cifras económicas. "Cuando las políticas públicas han sido buenas el país ha tenido muy buenos resultados, con los mismos chilenos, con la misma educación y con los mismos recursos naturales".

El titular de Sofofa, Bernardo Larraín Matte, también criticó los dichos, los que calificó como "una resignación completamente infundada".

"Los gobiernos tienen mucho que hacer, el sector privado tiene mucho que hacer, la sociedad civil tiene mucho que hacer, para subir lo que es realmente relevante, que es el crecimiento potencial, el crecimiento cíclico por supuesto que es relevante, pero esta determinado en parte por factores exógenos", dijo Larraín.

En esa línea, el presidente de Sofofa agregó que "el desafío es subir el umbral del crecimiento potencial y respecto de eso no cabe la resignación. No cabe decir que no está en manos de un gobierno hacerlo, claramente sí está, y hay un componente relevante y el bajo crecimiento de los últimos 4 años se debe a una incertidumbre institucional regulatoria. Creo firmemente en que Chile requiere reformas y esas reformas tienen que ser hechas con la opinión de muchos actores sin voluntarismo, sin excesiva ideología".