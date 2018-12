Indemnización a todo evento: gobierno evalúa replicar fórmula de trabajadoras de casa particular

Gremios / Laboral

Una indemnización especial, similar al de las trabajadoras de casa particular, es la fórmula que el gobierno está analizando para la indemnización a todo evento que evalúa como sistema alternativo para los trabajadores.

Sobre esto, si bien el tema aún no estaría cerrado, una de las alternativas que estaría sonando es replicar la indemnización especial que tienen las trabajadoras de casa particular, las que tienen derecho a gozar de una indemnización a todo evento, esto es, sin importar la razón del despido.

Dicho mecanismo se financia con un aporte del empleador equivalente al 4,11% de la remuneración bruta mensual del trabajadora.

Según explica la norma vigente, el monto de este sistema de indemnización queda determinado por los aportes correspondientes al período respectivo, más la rentabilidad. "El período de cotización para el fondo de indemnización es por 11 años, por lo cual pasados los primeros 11 años de vigencia de la relación laboral la obligación cesa para el empleador", dice la norma que rige para las trabajadoras de casa particular.

Pese a esto, el tema aún no está cerrado al interior del Ejecutivo, por lo que se desconoce si esta será o no la fórmula definitiva, o si se replicará o no en su plenitud.