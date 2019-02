Indemnizaciones: sindicatos rechazan pago de medio sueldo

Gremios / Laboral

Fórmula conocida a la fecha no convence a trabajadores, pero en ciertos sectores asume espacio para cambios.

Era un tema que no podía quedar fuera. Como era de esperar, el sistema de indemnización alternativo a todo evento que el Ejecutivo está evaluando fue parte de la reunión del secretario de Estado con los dirigentes sindicales.

A nivel general, el diagnóstico de los sindicatos fue claro: no están de acuerdo con la propuesta que analiza el Gobierno, la cual pagaría medio mes por año con un tope de 11 años.

“No queremos cambios, queremos que se mantenga tal como está hoy día”, dijo en la actividad, Valentín Vega, dirigente de la Central de Trabajadores de Chile (CTCH), y agregó que “entendemos que el Gobierno quiere facilitar la movilidad en el empleo, pero no nos gusta mucho la idea de esta indemnización 50% a todo evento dado que no tiene claras las reglas del juego”.

Una opinión más radical entregó Alejandro Segundo Steilen, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores, quien agregó que “a nombre de la UNT les puedo decir que nosotros queremos indemnización a todo evento, pero no la mitad, queremos el 100% de la indemnización”.

En tanto, Carlos Cona, de Conaban, aseguró que en la actividad “hubo rechazo transversal a la propuesta tal como está hoy, nosotros no estamos de acuerdo con lo que se ha planteado”, acotó.

Pero no todo fue rechazo. Representantes de sindicatos del comercio se mostraron dispuestos a apoyar la idea que analiza el Ejecutivo, claro que integrando algunos cambios la fórmula tal como se conoce hasta la fecha.

“Hoy solamente solo el 6% de los trabajadores ocupa el tema de las indemnizaciones por años de servicio, básicamente en las grandes tiendas y el retail hoy no se está ocupando. Los trabajadores están tres o cuatro años como máximo. En algunos casos hasta nueve, que son trabajadores que quieren hacer carrera, pero no es algo común. Nosotros como sector queremos indemnización a todo evento, que sea heredable, pero estamos en contra de la propuesta tal como está hasta ahora, así no genera consenso. Hay que modificar algunos puntos”, dijo Manuel Diaz, presidente de la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio.

Para el líder sindical, la propuesta debe ser perfeccionada si busca generar el apoyo de los trabajadores y ser aprobada en el Congreso.