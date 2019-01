INE ajustará muestra cada año y Gobierno adelanta “sorpresas” en autonomía

Gremios / Laboral

Director del ente estadístico anunció que integración con registros administrativos permitirá actualizar el marco de población, que actualmente “está obsoleta”. En tanto, el Ejecutivo estudia proyecto de autonomía.

Importantes novedades dejó la interrumpida presentación que realizó ayer el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Pattillo, ante la comisión de Economía del Senado.

El economista fue invitado a la instancia que preside Ximena Rincón (DC) para exponer sobre los cambios en los que trabaja el ente estadístico en algunas de sus encuestas, pero la atención se la robó la cuestionada Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

En la ocasión, Pattillo reiteró su análisis de que la muestra de la medición “está obsoleta” al mantenerse anclada fundamentalmente en el Censo de 2002, lo que “significa que estás cubriendo mal la población sobre la que haces inferencias”.

Sin embargo, una de las luces que alcanzó a entregar sobre el trabajo en el que están avanzando fue que la actualización del marco muestral no esperará a que se realice un nuevo Censo, sino que incluirá el uso de datos administrativos.

“En el mundo europeo, y particularmente en los países nórdicos, no hay censos, ya no se toman. Eso apunta a una de las cosas que nosotros estamos empezando a hacer, que es el uso de los registros administrativos. Entonces, la actualización (de la muestra) va a ser con registros administrativos, no hay ninguna otra manera”, dijo Pattillo.

Según alcanzó a comentar, dicho trabajo se hará, al menos en parte, “en base a permisos de edificación” y afirmó que el ajuste a la muestra se irá “actualizando año a año”.

Pattillo regresará el próximo 6 de marzo para continuar con su exposición ante la mencionada comisión.

Anuncio esperado

David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, celebró el anuncio. “Me parece que efectivamente refleja una necesidad. Era ampliamente reconocido que el INE en su encuesta de empleo tenía estos cambios bruscos porque no había un proceso de actualización contínuo del marco muestral”.

A su juicio, el camino anunciado es correcto y resalta “no se puede simplemente esperar a que pasen 10 años hasta tener nueva información, tema que ha empeorado especialmente en el caso nuestro, donde tuvimos 15 años hasta tener nuevos datos censales”.

Por su parte, el director del Centro de Microdatos y del Núcleo Milenio en Desarrollo Social (Desoc), Fabián Duarte, se mostró “de acuerdo en que debemos movernos a estados en que los censos no sean tan relevantes a la hora de construir marcos muestrales”.

En su óptica, existen avances importantes en datos administrativos “pues los registros de muerte y nacimiento son muy buenos”, aunque cree que aún “nos falta avanzar mucho”en depurar registros como en los casos de migración y de edificaciones

Añade que “además, las herramientas usadas en países nórdicos también tienen desventajas, en varias dimensiones, como la definición sobre hogares y viviendas, que son resueltas con el uso de encuestas para complementar sus datos”.

“Sorpresas” en autonomía

Otra de las novedades que dejó la instancia fue sobre el proyecto que otorga autonomía al INE. En la ocasión, varios senadores solicitaron al Gobierno impulsar su discusión.

En ese momento, la jefa de asosores del Ministerio de Economía, Michele Labbé, dijo que el Gobierno estaba trabajando en dicha iniciativa, donde “ya hemos llegado a algunas conclusiones, así que le vamos a tener algunas sorpresas para marzo”.