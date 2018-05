Gremios / Laboral Jóvenes le dan like a las prácticas en Chile: valoran aprendizaje y apoyo de tutores Medición realizada entre 1.500 profesionales que hicieron su debut, pertenecientes a 30 compañías, calificaron con un 6,3 la experiencia. Si de inicio laboral se trata, las prácticas y pasantías son una reconocida institución en el país. De hecho, se estima que cada verano -época tradicional para dicha experiencia- más de 100 mil jóvenes llegan a distintas empresas para dar sus primeros pasos con la expectativa de dar inicio a su desarrollo profesional. Este año no fue la excepción. Durante los tres primeros meses de 2018, más de 1.500 jóvenes profesionales, pertenecientes a 30 compañías, participaron de la medición de las mejores compañías para practicantes en Chile que realizó la plataforma FirstJob. Tras evaluar aspectos como las dimensiones de aprendizaje, experiencia, infraestructura, jefaturas, entre otras, los estudiantes calificaron con una nota promedio de 6,3 su experiencia general, en un contexto en que un 94% señaló haber adquirido nuevos conocimientos y experiencias positivas para su formación. Decidor también de una favorable percepción de los jóvenes, un 79% de ellos estimó que la compañía le proporcionó los elementos necesarios para desempeñar sus labores correctamente, como acceso a internet y software. Un 84% indicó que su jefatura directa, o tutor, fue un apoyo importante en el proceso, y un 95% aceptaría continuar trabajando en la empresa al finalizar su práctica. “Uno de los mayores desafíos que tienen las organizaciones recae en generar una buena experiencia para los practicantes durante su estadía de dos o tres meses”, señala el CEO de FirstJob, Mario Mora. El ejecutivo sostiene que han visto un aumento de empresas que buscan practicantes por un mínimo de seis meses debido a que los proyectos de práctica profesional se vuelven aún más desafiantes. “No obstante, el sistema universitario muchas veces no permite a los estudiantes realizar prácticas más largas”, advierte. ¿Llegar a ser CEO? Si bien el proceso resulta familiar para todos, la experiencia de las prácticas laborales ha ido evolucionando al punto de que existen programas en que el estudiante no es sólo pasante, sino que se involucra en las tareas a un nivel importante de responsabilidad. Es el caso del programa CEO for 1 Month de Adecco Chile. Esta iniciativa proveniente de la casa matriz de la firma en Suiza, The Adecco Group, se aplica en más de sesenta países y consiste en realizar un proceso de selección de jóvenes por país para convertirlos en los CEO de las filiales por treinta días. Durante dicho período trabajarán codo a codo con los directores generales, para enfrentar todos los desafíos que conlleva asumir esa posición de liderazgo en una empresa multinacional. Actualmente, Adecco Chile se encuentra en pleno proceso de selección de su CEO por un mes, el que también tendrá la posibilidad de disputar la plaza de CEO mundial del grupo por treinta días y ejercer sus funciones desde las oficinas ubicadas en Zurich. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Chile existen 1,7 millón de ocupados entre 15 y 29 años, alrededor de 20% del total. Una cifra algo superior al 1,3 millón se desempeñan como asalariados en el sector privado y la mayoría -unos 819 mil- tienen entre 9 y 12 años de estudios. El impulso del estatuto laboral Precisamente para fomentar el empleo juvenil, el gobierno reactivó el proyecto de ley que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior, el cual esta semana fue aprobado por la comisión de Trabajo de la Cámara.

La iniciativa había sido ingresada a trámite legislativo en junio de 2013, pero no fue recogida durante la pasada administración, quedando así estancada hasta marzo de este año.

Conforme a lo expuesto por el Ejecutivo, se apunta a aumentar el empleo formal en jóvenes entre 18-24 años, otorgando cobertura de seguridad social y frente a accidentes del trabajo; subir la baja participación laboral juvenil; reducir la alta tasa de desempleo juvenil; mejorar el monto de pensiones futuras al favorecer el trabajo formal a temprana edad; incentivar el ingreso a la educación superior de jóvenes que no lo han hecho por tener que trabajar para complementar el ingreso familiar; anticipar el ingreso de los jóvenes al mundo laboral, dotándolos de la experiencia requerida en muchos empleos; y permitir al estudiante mantener diversos beneficios de seguridad social.

En línea con los objetivos señalados, el estatuto especial se aplicaría a estudiantes entre 18 y 24 años de edad que puedan trabajar y que se encuentren cursando estudios regulares en una institución de educación superior.

Será obligación acreditar cada seis meses la calidad de alumno regular mediante certificado emitido por la institución educacional, el cual debe anexarse al contrato de trabajo.

