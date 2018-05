Larraín evita polémica con Eyzaguirre y afirma que se harán cargo de los gastos comprometidos sin financiamiento

Gremios / Laboral

"Como ministro de Hacienda mi deber es dar a conocer la situación real fiscal que tenemos", dijo el secretario de Estado.

Al interior del gobierno tomaron con tranquilidad la tasa de desempleo que informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cual se ubicó en 6,9% en el trimestre enero-marzo 2018, lo que representa un alza de 0,3 puntos porcentuales en doce meses y 0,2 trimestralmente.

Sobre esto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que "hay un leve aumento en la tasa de desempleo nacional que sube a 6,9%, pero hay que entender por qué ocurre esto (...) hay bastante dinamismo en el mercado laboral, se han creado 184 mil empleos en doce meses, pero lo que ocurre es que está saliendo mucha más gente a buscar trabajo. Especialmente en las mujeres, hay un aumento de 5% en las mujeres que salen a buscar empleo", dijo.

En esa línea, el jefe de las finanzas públicas destacó la creación de 184 mil empleos, y dijo que "el grueso de los empleos son empleos asalariados, más de 80% de los empleos son asalariados, los empleos cuenta propia son los menos (...) No quiero sacar cuentas alegres, hay que seguir trabajando duro para que creemos más empleo, más empleos asalariados privados".

Desde el ministerio del Trabajo, en tanto, también valoraron las cifras porque "cuando hay buenas expectativas económicas mucha gente se decide a buscar trabajo, y trabajo formal, y eso presiona al empleo y es esperable que aumente la tasa de desempleo porque más personas buscan empleo", dijeron.

Diferencias con Eyzaguirre

El ministro Larraín también se refirió a las diferencias de opinión con el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, sobre las cifras de dio a conocer la cartera sobre gastos comprometidos sin financiamiento.

Sobre esto, Larraín señaló que "lo que nosotros hemos entregado son las cifras de presiones de gastos comprometidos, y la verdad es que yo no quiero polemizar con el exministro, con quien además tengo una muy buena relación personal. Pero como ministro de Hacienda mi deber es dar a conocer la situación real fiscal que tenemos, y esta situación tiene presiones de gastos adicionales que no están financiadas en el siguiente sentido: no están en los presupuestos ministeriales, no están en la partida de tesoro público por el orden de los US 5.500 millones en cuatro años".

En esa línea, el actual ministro de Hacienda recalcó que "nosotros hemos dicho que nos vamos a hacer cargo del problema, lo vamos a enfrentar, por eso es que necesitamos hacer más en materia de austeridad fiscal, apretarnos un poco más el cinturón para hacer espacio a los programas que van a beneficiar a la clase media y a los más vulnerables".