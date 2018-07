Larraín Matte: “Si aumentamos la base de contribuyentes de impuestos personales podríamos bajar el IVA”

Gremios / Laboral

Gremio está elaborando un documento que plantea cuatro reformas estructurales, dentro de ellas una actualización de la legislación laboral.

Una semana intensa, de principio a fin, fue la que termina para el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte. Primero, acusó “un adormecimiento del impulso reformista” del actual gobierno en El Mercurio y ayer se desplegó para reiterar su llamado a reducir el impuesto a las empresas y puso una cuota de inquietud ante la guerra comercial.

- ¿Ve un riesgo de autocomplacencia en el gobierno?

- Los primeros 100 días han sido muy focalizados en urgencias sociales y esas obviamente son prioritarias: infancia, seguridad, La Araucanía. Uno no quiere ser en el fondo caprichoso y simplemente decir aquí y ahora. ¿Cuál es el temor que uno tiene? Que cuando hay cifras económicas muy positivas, los actores del mundo político, incluidos gobierno y oposición, se acomoden y se produzca una cierta autocomplacencia. Dicho sea de paso, dichas cifras económicas no están aseguradas. Si uno piensa en la guerra comercial, por supuesto que hay nubarrones en el horizonte.

- ¿Por qué han insistido tanto en la rebaja del impuesto a las grandes empresas?

- Todos los países de la OCDE han bajado sus impuestos a las empresas en los últimos 15 años. Inglaterra el 2015 aprobó un camino de reducción de impuestos y en abril de 2020 tendrá una tasa de 17%, diez puntos menos que la chilena. No estamos diciendo que haya que bajar los impuestos de la noche a la mañana, porque hay temas de equilibrio fiscal, pero Chile no puede ser indiferente a eso.

- Expertos plantean que el verdadero problema está en la burocracia del sistema tributario más que en la tasa…

- Por supuesto, que la simplificación es muy relevante. Pero cuando digo que dibujemos el Código Tributario que requerimos para el siglo XXI y que ojalá tenga cierta estabilidad, es porque vamos a completar tres reformas en cuatro años. Esto se trata de que Chile sea más competitivo. Si dejamos pendiente esto, ¿vamos a tener una cuarta reforma en un par de años más? No puede ser que la tasa de impuestos a las empresas en Chile esté subiendo y en prácticamente todo el resto del mundo esté bajando.

- ¿Se sienten traicionados luego que el Presidente descartó la baja de impuestos pese a ser una promesa de campaña?

- La palabra traición no corresponde. Nosotros no sentimos ninguna inhibición para seguir planteando que esto es importante.

- Reducir la tasa de impuestos a las empresas podría implicar una menor recaudación fiscal...

- Hay tres caminos para compensar la menor recaudación que eventualmente se provocaría. El primero, apostar a que el mayor crecimiento, a que la mayor competitividad tributaria, genere más recaudación. Otra ruta es revisar las exenciones que hay: aquí dos personas que ganan lo mismo, deben tributar igual. Y un tercer camino es que también haya justicia entre sectores de la economía, eso significa revisar las exenciones.

- ¿Pero esas medidas podrían amortiguar efectivamente una menor recaudación?

- Por supuesto. Además, algo que es muy relevante y que quizá no es políticamente correcto decirlo, pero en el promedio de la OCDE el umbral de rentas de ingresos de una persona a partir del cual se empieza a pagar impuestos es de un 30%-40% arriba de la mediana de ingresos, en Chile es un 180%. Es decir, en Chile son mucho menos las personas que pagan impuestos.

- ¿Aumentar el universo de contribuyentes debe ser una opción?

- Es un deber ético revisar exenciones y la base de contribuyentes. No estoy diciendo que paguen impuestos la clase media y baja, por supuesto que son los primeros que deben estar exentos.

- Pero las remuneraciones en Chile son más bajas en comparación con algunos países OCDE…

- Pero si comparamos por niveles absolutos remuneraciones equivalentes a las que hoy en Chile están exentas, en otros países pagan. Si pudiéramos aumentar la base de contribuyentes de impuestos personales podríamos, por ejemplo, rebajar el IVA. Personas que en otros países no pagarían impuestos, en Chile pagan IVA. Es más regresivo el IVA que el impuesto personal.

- ¿Estas ideas se traducirán en una propuesta tributaria propia?

- Estamos trabajando con la CPC, pero también haremos un planteamiento más general al debate público, un documento que va a contener cuáles son los principios orientadores que deben tener cuatro principales reformas estructurales en el largo plazo. Entre ellas, la modernización del sistema tributario.

- Dos de esas reformas son la tributaria y la modernización de los procesos de inversión, ¿cuáles son las otras?

- La calidad del Estado que tenemos depende del stock de regulaciones y también del flujo de regulaciones. Por eso, una tercera reforma estructural es revisar y modernizar la institucionalidad a través de la cual se formulan y se evalúan las políticas públicas en Chile.

En muchos países que admiramos existe una agencia de calidad de políticas públicas, que básicamente creemos que debe tener el rol de establecer los lineamientos y metodología para hacer los informes de impacto regulatorio. Para poder ver cómo se impacta la productividad, las finanzas públicas, el crecimiento, la economía. Otro rol de esta agencia es hacer evaluaciones expost, es decir, que cada cierto tiempo revise este stock regulatorio y determine qué simplificaciones proceden.

¿Y la cuarta reforma estructural?

- Necesitamos una legislación laboral para el siglo XXI, y eso involucra el Código del Trabajo y la institucionalidad y el marco regulatorio para la educación técnica y la capacitación. La legislación laboral chilena amerita dos tipos de reformas: definir y aclarar aquellas cosas que quedaron indefinidas en la última, pero también es importante discutir cuál debe será la jornada laboral del siglo XXI, una más flexible. Es importante modificar el capítulo primero del Código del Trabajo. Se ha dicho que esto es fragilizar los derechos laborales, pero el XXI es el siglo de las jornadas parciales, del teletrabajo; es algo que llegó para quedarse.

Integración urbana: "Hay que perder temores"

- ¿En qué consiste la propuesta del gremio de crear un fondo de integración urbana que presentarán al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín?

- Esto es un fondo de desarrollo social, es una propuesta que hemos trabajado hace mucho tiempo y que la hemos presentado a algunas autoridades. Esto básicamente propone unir tres procesos que son relevantes: primero, el desafío de reactivar las inversiones; segundo, el desafío de la descentralización; y tercero, desafíos sociales como es la integración urbana. Lo que queremos es que cuando una inversión se instale en una comuna represente una oportunidad, por ejemplo, desafíos de integración urbana y aquí no solamente me refiero a la integración residencial, que planteó el alcalde Lavín, sino que también me refiero a áreas verdes.

- Desde el punto de vista ciudadano, ¿qué le parece el proyecto de la Rotonda Atenas y toda la polémica que se ha generado?

- Vi una columna de un académico que contaba la experiencia de Boston, en particular la zona donde está el MIT y Harvard, y él contaba que existen estos programas de integración urbana, y que su experiencia ha sido extremadamente positiva (...) y creo que eso efectivamente es así, hay que perder esos temores, perder esa inercia y me parece interesante el punto que puso en esto el alcalde Lavín.

Guerra comercial: "Son nubarrones que nos recuerdan que las cifras positivas pueden diluirse"

- ¿Cuál es su visión sobre la guerra comercial entre EEUU y China?

- Por supuesto que las guerras comerciales generan nubarrones en la economía internacional, que finalmente implican un menor crecimiento y eso afecta a un país como Chile que está inserto en el mundo.

- Esta temática, ¿cómo la han estado monitoreando desde Sofofa? ¿Han estado hablando con exportadores?

- Pedimos una reunión con la embajadora de EEUU en Chile para abordar los posibles efectos, esperamos que se produzca pronto. Por el momento, nuestra dirección internacional -que básicamente gestiona todo lo que es nuestra participación en el Asia Pacífico, en APEC, en los consejos binacionales, está reuniendo todos los antecedentes para poder estar informados para las reuniones que sostendremos con la Direcon, para plantear el tema en la Alianza del Pacífico y en esa instancia hay que plantear este tema, porque hoy es más importante que nunca revalidar el multilateralismo.

En el fondo, lo que se percibe de la administración de Estados Unidos es más bien tender a alejarse de las instancias multilaterales y, básicamente por la vía de acciones unilaterales aspirar a aumentar el poder de negociación para exigir cambios de condiciones bilateralmente país por país. Nos parece que las instancias para eso son los diálogos multilaterales.

- ¿Hay preocupación por los riesgos de esta situación? El gobierno dijo que iba a estar monitoreando...

- Sí, por supuesto. No hay duda de que son nubarrones en la economía mundial. Uno ve que la economía chilena está con buenas cifras, pero los nubarrones nos recuerdan que esas cifras positivas pueden diluirse. ¿Cómo compensamos esa dilución? Procurando que nuestro crecimiento potencial dependa menos de condiciones cíclicas y más de nuestras propias condiciones y, por eso, es tan relevante emprender modernizaciones institucionales. Pero eso no puede hacernos estar autocomplacientes respecto de las modernizaciones estructurales que hay que hacer para que este crecimiento se sostenga en el largo plazo.