Ley inclusión laboral: gobierno evalúa cambios a la norma y su reglamento

Gremios / Laboral

Director del Trabajo señaló que también se emitirán nuevos dictámenes aclaratorios de la normativa.

Nuevas acciones para promover que las empresas puedan implementar de forma correcta la Ley de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad anunció ayer el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

“La ley en general deja muchas áreas para reglamento, y los reglamentos en nuestra opinión tienen muchos defectos en algunas disposiciones, porque no dan luces de cómo se debe actuar y en otras definitivamente confunde”, dijo el secretario de Estado ante un salón lleno en el marco de un encuentro sobre el tema organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), y la Red de Empresas Inclusivas (REIN).

En la cita, que contó además con la participación del director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, se abordaron los alcances y cambios que propone la nueva norma que entró en vigencia el pasado 1 de abril, y que busca incentivar la participación de personas con discapacidad en el mercado laboral.

De cara a los perfeccionamientos, el secretario de Estado recalcó que por el momento se están reuniendo antecedentes para ver qué áreas de la norma necesitan modificaciones.

“Todos los cambios a los reglamentos y eventuales cambios a la ley lo único que buscan es que la norma se cumpla bien, que no hayan excusas, que no se busquen pretextos y que no se le haga trampa a la ley”, agregó Monckeberg, y precisó “algunos reglamentos se van a cambiar luego, se van a mejorar, con el solo objetivo de ir clarificando y haciendo más fácil el cumplimiento de la norma”.

Por su parte, el director del Trabajo destacó que hasta el momento 340 empresas han registrados contratos con personas con discapacidad, los que suman 1.800 nuevos vínculos laborales registrados. “En un mes y medio consideramos que es un número muy bueno, está recién partiendo la ley”, dijo Peñaloza.

Respecto a los cambios anunciados por Monckeberg, el director del Trabajo agregó que “estamos consolidando toda la información para poder dar una mayor claridad respecto de las duda que hoy día hay (...) los cambios van a apuntar a temas de qué tipos de contratos, cómo son los cumplimientos alternativos, cómo se va a fiscalizar, todos los temas que no están tratados aún en los dos dictámenes que hemos publicado”.

En relación a los plazos de la implementación de los nuevos dictámenes, Peñaloza agregó que “espero que sea en los próximos meses”.