Manuel Melero y Sernac: “No se necesitaba una súper ley, porque no había conflictividad”

Gremios / Laboral

Líder gremial valoró decisión del Tribunal Constitucional y de Contraloría de eliminar del proyecto las facultades sancionatorias y normativas.

Tras varias semanas de silencio, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, decidió entregar su balance respecto al desenlace que tuvo la tramitación del proyecto de ley que moderniza y fortalece al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el cual finalmente perdió las facultades normativas y sancionatorias tras su paso por el Tribunal Constitucional (TC) y, posteriormente, por la Contraloría General de la República.

El gremio tuvo un rol activo en el debate de la iniciativa, y pese a que valoran la decisión del TC, señalan que el Ejecutivo debería optar por promulgar lo que quedó para beneficiar a los consumidores.

- ¿Era necesaria una ley que potenciara la institucionalidad del Sernac?

- No, no era necesario. Estamos hablando de 600 millones de transacciones al año, y hay 200 mil reclamos, de los cuales más de la mitad se resuelve satisfactoriamente. El índice de conflictividad es de 0,003%. Nosotros dijimos que si querían perfeccionar la ley que lo hicieran, porque algunos aspectos se podían mejorar. Pero esto de poner dientes y partir de una base de que hay que fortalecer al servicio porque hay una asimetría brutal entre el proveedor y el consumidor, no lo compartimos.

- ¿La figura actual del Sernac es suficiente para defender los derechos de los consumidores?

- Sí, porque el Sernac actual cumple muy bien su rol, súper bien. No hay mucho conflicto, hay consumidores informados, hay competencia, y el Sernac hace la pega. No se necesitaba una súper ley, no había conflictividad. Sabemos que todas las leyes son perfectibles, pero no al extremo de lo que proponía el proyecto.

- ¿Qué aspectos de la ley criticaron?

- Se quería dotar al director del Sernac de facultades que lo transformaban en el funcionario del Estado con mayor poder, un poder unipersonal. No hay ningún funcionario del Estado que tenga tantas facultades.

- Ustedes apuntaron a las facultades sancionatorias y normativas...

- En nuestro Estado de Derecho no hay ningún órgano que tenga la facultad sancionatoria que sea juez y parte. Si yo reclamo ante el Sernac y digo que mi proveedor me falló, ¿el propio Sernac va a fallar si tengo razón o no? Para eso están los tribunales de justicia. Lo mismo con la facultad normativa, está el Poder Legislativo, está el Estado que a través del Ejecutivo puede emitir decretos, y está el parlamento que hace las leyes. ¿Por qué va a hacer las normas el director del Sernac? No corresponde.

- ¿Aprueban el resto del proyecto?

- Hay cosas buenas. Aumenta considerablemente las multas para que fuera disuasivo el afán de algunos retailers de abusar. Le da poderes nuevos al Sernac, hace más expedito el trámite de reclamo, y varios puntos más.

- El TC eliminó las facultades cuestionadas, lo que fue respaldado por Contraloría ¿toman eso como un triunfo?

- El TC nos dio la razón, pero es suficientemente ilustrado y técnicamente competente para formarse una opinión por sí mismo, no tiene que hacer lo que dice la CNC.

Acá primaron tres cosas: primero, el ordenamiento jurídico que tiene este país dice que los tribunales de justicia son los que tienen la jurisdicción y la competencia sancionatoria en nuestro país. En segundo lugar, la facultad normativa está en manos del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Y, el tercer punto, es que -aunque parezca una paradoja- esto es un triunfo para los consumidores, porque ese Sernac con dientes iba a terminar perjudicando a los consumidores. Porque habría sido un Sernac tan frontal con el mundo del comercio que hubiera generado una desconfianza enorme.

- Hoy está en debate el futuro de la iniciativa ¿cree que se debería promulgar?

- Esto parece raro, pero yo pido que promulguen pronto el proyecto con lo que quedó tras los recortes que le hizo el TC y Contraloría. Como gremio creemos que sería un despropósito empezar a hablar de una ley corta, porque retrasará el beneficio que esta nueva ley tiene para los consumidores. Todo lo que quedó de este proyecto es altamente beneficioso para los consumidores.

- Desde el Congreso critican que la CNC pauteó al TC y a Contraloría...

- Ojalá... No, es imaginación. ¿Quién es la Cámara Nacional de Comercio para pautear al Tribunal Constitucional? Nosotros sólo ingresamos un “téngase presente”, el cual lo único que hizo fue recoger exactamente todo lo que habíamos dicho durante la tramitación de esta ley.

- Hay sectores que quedaron con la sensación de que pesó más la opinión de un gremio, que lo aprobado por el Congreso.

- No es así. Nosotros no nos opusimos nunca a la idea de mejorar la actual ley del consumidor. Algunos podrían decir que al proyecto se le quitó la facultad sancionatoria, y sí, pero no es un perjuicio para el consumidor. Todo el resto de la ley sí favorece sustancialmente a los consumidores.