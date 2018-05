Melis y polémica por cancelación de encuesta laboral: “El responsable de esto es la empresa”

Gremios / Laboral

El proceso de recolección de datos no se completó durante la gestión anterior de la Dirección del Trabajo. El organismo alcanzó a pagar $ 91 millones por el estudio.

El exdirector del Trabajo, Christian Melis, salió al paso de las críticas a su gestión luego de que se conociera que la última versión de la Encuesta Laboral (Encla), a cargo de la citada repartición, finalmente no se publicará.

Recientemente, se conoció que el anterior gobierno no dio término al proceso de recolección de datos, por lo cual el sondeo a cargo de la firma Statcom Datavoz Spa no se completó debido a que la firma no respetó el cronograma de trabajo.

Si bien las fallas se comenzaron a detectar en noviembre por parte del Departamento de Estudios de la DT, a cargo en ese entonces de Jorge Salinero, la multa realizada por la DT a la empresa se ejecutó a fines de febrero por el entonces director Christian Melis.

“Sabía que la encuesta se estaba aplicando, pero no tenía conocimiento de estos atrasos, de estos imcumplimientos. Se me pone en conocimiento en la última semana de febrero por el jefe del departamento de estudios, y luego de eso yo instruyo que se apliquen las multas correspondientes por los incumplimientos parciales a la empresa”, explicó Melis.

En esa línea, la exautoridad agregó que “como la firma debía cumplir el 12 de marzo con la entrega del informe del estudio de campo, me pareció que se evaluara en ese momento con las nuevas autoridades el posible término del contrato por incumplimiento. Todo esto pasó a una semana de irme de la DT, no me pareció prudente tomar a mi esa decisión”, dijo.

Respecto a la responsabilidad de la DT en la detección de los problemas, Melis señaló que la entidad “pecó en su momento en tratar de solucionar el problema para sacar el estudio adelante, y quizá no se evalúo bien en la situación, quizá en diciembre y no en febrero se pudieron haber aplicado multas por los incumplimientos que se habían detectado durante noviembre y diciembre”.

Pese a esto, Melis recalcó que el principal responsable de que no se publique la versión 2017 de la Encla, “es de una empresa que no cumplió con su contrato, la empresa que incumplió lo que tenía que hacer”.

La Dirección del Trabajo alcanzó a pagar $ 91 millones a la empresa Statcom Datavoz Spa, de un total de $ 260 millones.

Finalmente, en marzo, la actual administración decidió dar término al contrato con la firma.