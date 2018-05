Monckeberg: “Hay que hacer cambios a la reforma”

Gremios / Laboral

“Tenemos que acabar con la incertidumbre”, dijo la autoridad ante empresarios.

“Sin duda es necesario corregir ciertos problemas de la reforma laboral (...) esos problemas muchas veces redundan en incertidumbres y desconfianzas, y eso afecta el empleo”. Esa fue una de las declaraciones del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, en su presentación ante empresarios pertenecientes a la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos (Asimet).

El titular de la cartera de Trabajo confirmó a los empresarios que el gobierno está preparando cambios a la reforma laboral, además de la ampliación de los pactos de adaptabilidad

El secretario de Estado expuso la agenda laboral del actual gobierno, y aseguró que la nueva legislación laboral ha generado más dudas que certezas, ejemplificando las diferencias que se han producido en temas como servicios mínimos.

Sobre esto, Monckeberg criticó que “todavía no tenemos claridad de si un servicio mínimo resulto por la DT es recurrible o no es recurrible a la justicia ordinaria (...) hay fallos que despejan algunas ventanas, pero tenemos una reforma laboral que no aclara las cosas”, dijo Monckeberg, y agregó que “lejos de aclarar dudas lo que hacemos es generarlas, tenemos que acabar con la incertidumbre”, dijo el ministro.

En este tema la autoridad laboral reivindicó el rol de la Dirección del Trabajo, sobre esto, el ministro dijo que la incertidumbre que generan algunas de las normas de la reforma laboral, “es obligación corregirla con una correcta interpretación de la autoridad administrativa a través de dictámenes”.

“Aquí inevitablemente hay que hacer cambios, ciertas correcciones (...) a uno le mandan recados por el diario de que los cambios a la reforma tienen que ser por ley, no por dictámenes. Eso no es verdad”, aseguró Monckeberg, y agregó que “muchos de los errores de la reforma laboral se producen por malas interpretaciones que ha hecho la Dirección del Trabajo de forma equivocada”.

Cambios al Sence

El secretario de Estado tambien abordó los cambios al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Sobre esto, señaló que son modificaciones en las que “no hay vuelta atrás”, pese a eso, garantizó que “serán con gradualidad”.

En esa línea, el secretario de Estado invitó a los asistentes a trabajar en este tema de forma conjunta entre empresarios y el gobierno.

“Tenemos que modificar el sistema de capacitación que tenemos para generar impacto, y esto se hace trabajando juntos. La idea es capacitar en áreas que sean útiles y tengan impacto en nuestro mercado laboral”, aseguró.