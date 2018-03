Nicolás Monckeberg: “Nuestro gobierno está convencido de que a Chile le hace bien tener buenos sindicatos”

Gremios / Laboral

También aseguró que el proyecto previsional de Sebastián Piñera busca mejorar la rentabilidad de los fondos y bajar las comisiones.

Una intensa agenda ha tenido el futuro ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, en sus días previos al cambio de mando. Ayer participó como panelista en el lanzamiento del libro “Pensiones: del descontento a las soluciones”, en donde aprovechó la instancia para asegurar que el proyecto que ingresará el presidente electo, Sebastián Piñera, será tramitado en su totalidad durante el primer año.

Días antes, en esta entrevista, Monckeberg aborda sus principales desafíos al mando de la cartera y se refiere a la reforma laboral impulsada por Michelle Bachelet, de la cual destacó el fortalecimiento de las organizaciones sindicales.

- Cuando el gobierno saliente impulsó la reforma laboral habló de equiparar la cancha en las relaciones laborales. ¿Es equilibrada a su juicio?

- La reforma se refiere a la modificación de un libro del Código del Trabajo, que aborda los derechos colectivos, y me parece bien que en Chile tengamos derechos colectivos y sindicatos de buen nivel que representen a los trabajadores en sus derechos, pero lamentablemente la reforma laboral en nada mejora la situación de miles de trabajadores.

- ¿Por qué?

- Acá hay una paradoja, en estos cuatro años de gobierno se crearon pocos empleos y gran parte de esos nuevos puestos de trabajo son por cuenta propia, y ninguno de esos trabajadores por cuenta propia puede negociar colectivamente.

- ¿Hay algún ámbito de la reforma laboral que rescate?

- El gobierno del presidente Piñera y yo estamos convencidos de que a Chile le hace bien tener buenos sindicatos. Al país le hace bien que existan sindicatos que representen a los trabajadores en las negociaciones colectivas, para que de verdad logremos mejores condiciones laborales y avances en movilidad laboral, eso destaco. En esto, todo lo que se pueda hacer vía ley o por vía administrativa para fomentar la existencia de más y mejores sindicatos lo vamos hacer.

- Al interior del mundo sindical tienen otra percepción...

- Es una caricatura que no corresponde a la realidad.

- Respecto a los grupos negociadores, ¿cuál es su postura?

- Cuando un trabajador decide libremente no afiliarse a un sindicato, ¿a esos trabajadores podemos privarlos del derecho a negociar? No, no podemos. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional porque el derecho a negociar colectivamente le pertenece al trabajador.

- ¿Se regularán los grupos negociadores?

- Estamos evaluando la oportunidad, la forma, los efectos positivos y negativos no solo de la reforma laboral, sino que de toda la legislación laboral que hoy tenemos vigente, porque el mercado laboral está cambiando radicalmente. El Presidente ha sido claro en decir que no venimos con retroexcavadoras.

- ¿Habrá cambios a la reforma?

- Tenemos que analizar en profundidad los efectos de las distintas legislaciones laborales para fomentar los aspectos positivos y corregir aquello que pueda ser perfectible. Es evidente que cuando se tiene una norma laboral que es interpretada de una forma por la Dirección del Trabajo y en sentido contrario por los tribunales de justicia tiene que ser analizada.

- ¿No hay definiciones exactas?

- Estamos en un período de análisis y conversaciones sobre posibles determinaciones en torno a los perfeccionamientos. Pero serán eso, perfeccionamientos.

- ¿Se evalúa incluir mayor flexibilidad laboral?

- El mercado laboral en Chile está cambiando. Es urgente modernizar no sólo algunas normas laborales, sino que también hacerle una profunda modificación al Sence.

- ¿Y la automatización?

- Tenemos que adelantarnos y crear los instrumentos de capacitación y adaptabilidad laboral en las normas laborales para preparar a nuestros jóvenes para los empleos que se vienen en Chile.

- ¿Qué cambios impulsarán en los programas de capacitación?

- Realizaremos un análisis profundo para modificar la malla de cursos de capacitación y eliminaremos todos los cursos que son obsoletos. También soy un convencido de que no basta con que las empresas sólo firmen un papel en donde le traspasan la franquicia tributaria del 1% a una entidad, hay que involucrarlas más.

- La exministra Evelyn Matthei también llegó con ímpetu para cambiar el Sence...

- La ministra Matthei realizó cambios estructurales. Mejoró la forma de fiscalizar los programas y denunció malas prácticas al interior de la entidad. Además, el gobierno anterior del presidente Piñera presentó un muy buen proyecto de modernización del Sence que lamentablemente este gobierno congeló, estamos pensando en retomarlo, pero con ciertas indicaciones para actualizarlo.

Pensiones

- ¿Cómo abordarán la discusión en torno al sistema previsional?

- El Presidente tiene el compromiso de sacar adelante una reforma al sistema de pensiones, y nos ha pedido que impulsemos todos los acercamientos necesarios para avanzar y así presentar un proyecto dentro del primer semestre de este año. Esto será a través de acuerdos.

- Usted ha criticado las bajas pensiones que hay en Chile, ¿hay responsabilidad de las AFP en eso?

- Los problemas de nuestro sistema previsional no responden a una única causa, hay un conjunto de razones por las cuales nuestro modelo previsional no está otorgando pensiones como todos quisiéramos. Algunas causas son incidencia del funcionamiento de las AFP, otros por las características de nuestro mercado del trabajo, otras por la lentitud del Estado en aportar en los fondos previsionales, etc.

- ¿Qué impulsará el proyecto que presentarán?

- Debe haber un esfuerzo mayor del Estado para mejorar las pensiones de las familias vulnerables, las mujeres y de la clase media. Aquí quiero destacar la propuesta del Presidente que incrementa sustantivamente los recursos del pilar solidario en un 40%, el Estado tiene que comprometerse con esto.

- ¿No descartan la AFP estatal?

- No hay que ser prejuiciosos, cualquier alternativa que impulse mayor competencia la vamos analizar con profundidad. Sin sesgos, de ningún tipo.

- La ministra Krauss señaló que el gobierno de Sebastián Piñera es “más AFP”.

- Acá no se trata de más o menos AFP, acá se trata de mejores pensiones para la gente.

- ¿Qué rescata del proyecto de este gobierno?

- Cosas de la regulación de las AFP, probablemente muchas de esas cosas las vamos a recoger.

- ¿Analizan la opción de bajar las comisiones?

- A eso apunta nuestro objetivo de aumentar la competencia en el mercado y de introducir nuevos actores, para que mejore la calidad del servicio, la rentabilidad de los fondos y tengamos comisiones más bajas.