No hay acuerdo: se quiebra la mesa de entre trabajadores y gobierno por salario mínimo

Gremios / Laboral

Ministro del trabajo confirmó que el proyecto ingresará este martes.

Sin acuerdo finalizó hoy la reunión entre los ministros de Hacienda y Trabajo, Felipe Larraín y Nicolás Monckeberg, con los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para discutir el salario mínimo.

Tras la cita, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, señaló que "creo que esta es la última reunión, ya no tiene sentido seguir hablando con la autoridad. No hay posibilidad de encuentro (...) no logramos acuerdo".

En esa línea, la dirigente sindical agregó que "el gobierno presentó solo una propuesta plurianual, y en esa propuesta el gobierno no se mueve de un rango entre los $ 12.000 y $ 14.000 (...) esa propuesta en un marco a cuatro años es absolutamente insuficiente".

El gobierno se ha reunido en siete ocasiones con la Central, pero los trabajadores critican que no ha tenido disposición a dialogar.

Luego del encuentro, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, confirmó que el proyecto ingresará al Congreso en la jornada de este martes. "Queremos que el salario mínimo sea lo más alto, pero sin afectar a los trabajadores y sin exponerlos a mayor informalidad", dijo el secretario de Estado.

Actualmente, el salario mínimo se encuentra en los $ 276.000.