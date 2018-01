“Nos da la tranquilidad de que no hay algo en contra de Chile”

Gremios / Laboral

El líder gremial valoró la rectificación de Paul Romer. Mañana nuevamente se reunirá con el presidente electo, Sebastián Piñera, para abordar los encuentros 3xI que encabeza la CPC.

“Me alegro de que esto se ha ido clarificando. Me alegro de las clarificaciones que ha realizado el Banco, me alegro tambien de las explicaciones que ha dado el economista (Paul) Romer, pero me parece que todavia falta que se entienda en forma precisa algunos de los elementos de esto”.

Así reaccionó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Moreno, tras los dichos de Paul Romer, economista jefe del Banco Mundial, quien se retractó de sus declaraciones en el Wall Street Journal en las que señaló que hubo una supuesta manipulación del ranking Doing Business en perjuicio de Chile.

El líder gremial abordó la polémica, que se dio a conocer el pasado viernes, tras participar ayer en el lanzamiento del curso sobre libre competencia en la Universidad Católica.

“Por lo menos nos va dejando una tranquilidad respecto de que no hay algo en contra de Chile, sino que por el contrario, más bien hay una discusión metodológica dentro del banco. Creo que el banco le va a deber una explicación a Chile en esta materia”, afirmó.

Moreno agregó que “ha ido quedando claro que no ha habido una adulteración, sino que simplemente cambios de metodología que fueron previamente informados en cada momento”.

Respecto a una posible contradicción entre Romer y el Banco Mundial, ya que la entidad desmintió rápidamente sus declaraciones, Moreno enfatizó que “más que contradecir, me parece que Romer ha dado una explicación de que lo que se escribió de lo que dijo no correspondía a lo que quiso decir, así que me parece que el espacio de contradicción es menor”.

3xI se reúne con Piñera

Este viernes el líder gremial nuevamente llegará a las oficinas ubicadas en Apoquindo 3000 para reunirse con el mandatario electo, Sebastián Piñera, aunque esta vez no irá en representación del sector empresarial.

Moreno llegará acompañado de Alejandra Mustakis (presidenta de la Asech), Alejandra Pizarro (presidenta de la Comunidad de Organizaciones Solidarias) y Alfonso Gómez (presidente del Centro de Innovación UC), quienes le hablarán al mandatario electo sobre la iniciativa “3xI: Inspirarnos, Incluirnos, Innovarnos”, que la CPC comenzó a realizar desde que Moreno asumió la conducción del gremio. 3xI es una serie de encuentros que busca acercar el mundo social, empresarial y emprendedor para desarrollar iniciativas sociales.