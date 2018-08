Proyecto de teletrabajo buscará llevar los mismos derechos laborales al hogar

Gremios / Laboral

Iniciativa ingresará al Congreso la próxima semana. Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, señaló que no precariza las condiciones laborales.

El Ministerio del Trabajo puso el pie en el acelerador. Primero fue el anuncio de la sala cuna universal y ayer se comunicó el envío al Congreso de otro proyecto emblemático de la cartera: Teletrabajo, una iniciativa que busca que empleadores y trabajadores puedan pactar que parte de la jornada laboral se realice fuera de las dependencias de la empresa.

“Este proyecto de ley va a permitir compatibilizar mejor el mundo del trabajo, que es muy importante, con el mundo de la familia, de los amigos, del deporte, de la cultura, de la recreación que también es muy importante”, dijo el presidente Sebastián Piñera.

A su turno, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, comentó que la iniciativa plantea a través de un acuerdo -que será reversible- que el empleador y el trabajador acuerden que parte o la totalidad de la jornada laboral se realice en un lugar diferente al de la empresa.

“Hoy día, más de la mitad de los trabajos que se están creando tienen que ver con el área digital, con trabajos que se manejan a través de un computador. ¿Por qué entonces, no abrir las puertas de las casas, de distintos lugares para que se pueda trabajar con total libertad?”, agregó.

La decisión de acogerse a la modalidad de trabajo a distancia será voluntaria para ambas partes. Pese a eso, pone condiciones diferentes dependiendo del momento en que se suscriba este tipo de modalidad.

En caso de que un acuerdo de este tipo se pacte con posterioridad al inicio de una relación laboral, las partes deberán establecer un plazo que no podrá ser menor a tres meses, donde cualquiera de ellas tendrá derecho a retomar de forma unilateral las condiciones originalmente pactadas.

Sin embargo, si la condición laboral comenzó bajo la modalidad de trabajo a distancia, sólo se podrá optar por el sistema presencial con un previo acuerdo entre ambas partes.

Homologar derechos

La base del proyecto es dar una mayor formalidad al trabajo a distancia, ya que si bien esta figura ya está reconocida en el Código del Trabajo, no homologa en su totalidad todos los derechos laborales a aquellas personas que deciden trabajar en un lugar diferente a las dependencias de su empresa.

“Hoy día la Ley laboral ya establece la posibilidad de trabajar desde la casa, pero lo que pasa es que no regula todo el otro ámbito. Nosotros queremos regular los temas de seguridad en el trabajo, etc (...) queremos equiparar las condiciones, una persona que trabaje a distancia va a tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador, y en consecuencia si tiene un accidente en su puesto de trabajo va a tener la misma cobertura que cualquier otro trabajador”, precisó el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, quien agregó que esta iniciativa es totalmente diferente a los pactos de adaptabilidad que tiene la reforma laboral.

El ministro Monckeberg, en tanto, recalcó que la implementación de esta iniciativa no precariza las condiciones laborales. “El corazón de esto es darle mejor calidad de vida al trabajador, no es precariedad, es humanidad laboral, es reconocer que detrás de un trabajador hay una familia y esto hace más compatible el trabajo con la familia, hace más inclusivo el trabajo, porque no queremos que un adulto mayor, un joven con discapacidad o una persona de regiones tengan que decir que no a una pega porque está a distancias que le imposibilitan viajar”, dijo.

Según cifras entregadas por el ministerio del Trabajo, se estima que las personas que “teletrabajarían” en Chile en los próximos años llegarían a 150 mil y a 8 años se estima que alcanzarían a un millón.

Críticas desde la CUT

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) hicieron un llamado a mirar la iniciativa con cautela, hasta conocer el detalle de la iniciativa que ingresaría al Congreso durante la próxima semana.

Sobre la materia, el secretario de la Central, Nolberto Díaz, señaló que “nos llama la atención y nos preocupa tanta iniciativa legal que lo que busca es flexibilizar las normas protectoras del trabajo relajando”.

El dirigente añadió que “no hemos tenido acceso previo al proyecto, pero por la experiencia con el estatuto laboral joven y sala cuna sospechamos que este proyecto tiene letra chica de esa que daña y retrocede en materia de derechos laborales”.