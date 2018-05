Gremios / Laboral Salario mínimo: Hacienda vuelve a abrirse a fórmula de reajuste plurianual Ministro Larraín señaló que la intención del Ejecutivo es lograr un acuerdo con los trabajadores. Haciendo un llamado al diálogo y a la búsqueda de acuerdos se inició ayer la negociación del salario mínimo entre los ministros de Hacienda y Trabajo, Felipe Larraín y Nicolás Monckeberg, con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), liderada por Bárbara Figueroa. Tras la cita, que se extendió por más de una hora, el jefe de las finanzas públicas señaló que si bien no se plantearon cifras, sí se transmitieron los conceptos que tendrán protagonismo en esta negociación. Uno de ellos la intención de acordar una fórmula de reajuste plurianual del salario mínimo. Este esquema ya se evaluó en el primer mandato de Sebastián Piñera, pero no se implementó. Y durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el esquema se retomó y hubo alzas entre junio de 2016 y enero de 2018. “Hemos planteado que podamos tener arriba de la mesa una negociación plurianual, una negociación que no se extienda a los próximos 12 meses, sino que se extienda hacia más adelante”, precisó Larraín. El ministro expresó la intención de que si la economía “anda bien, los que ganan menos también lo perciban, y, de esta manera, podamos tener tal vez un par de escenarios para el reajuste, un escenario bajo determinadas condiciones de la economia y otro escenario bajo otras condiciones”, agregó. Actualmente, el salario mínimo en Chile se ubica en $ 276.000 y lo reciben 162.699 trabajadores entre los 18 y 65 años, siendo el 38% mujeres y el 62% hombres, según estimaciones del Ministerio del Trabajo. En total, esto corresponde a cerca del 2% de la fuerza de trabajo del país. Tras la reunión, Figueroa señaló que “el criterio fundamental para la CUT es construir política salarial, y no solo hablar de montos de reajuste en función de cómo le va a la economía. A las economías les va mucho mejor cuando sus trabajadores tienen mejores salarios”, dijo. Monckeberg agregó que “los países avanzan cuando las condiciones laborales mejoran, los trabajadores mejoran cuando los países conversan y cuando estas negociaciones finalmente, más allá de un tira y afloja o un gallito de unos contra otros, terminan siendo conversaciones de acuerdos sobre bases y principios responsables”. Alzas de 2% a 3% Dado el contexto, analistas proyectaron un alza entre el 2% y 3% nominal del salario mínimo al tiempo que valoraron la fórmula plurianual. No obstante, advirtieron que es un modelo no libre de riesgos. El académico de la Universidad Mayor, Tomás Flores, dijo que “el problema de definir un acuerdo que involucre varios años es que pueda haber un cambio brusco en las condiciones económicas, tal como ocurrió para la crisis asiática”. Una opinión similar dio Carolina Grünwald de LyD, quien agregó: “¿Qué pasa si yo supongo que la actividad crece un montón y finalmente no crece?”. Sobre una eventual alza, Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, ve un espacio acotado. “Los últimos incrementos han estado en torno al 2,5%, muy en línea con la inflación, por lo que creo que las alzas podrían ser en ese orden (...) estamos hablando de entre $ 7.500 y $ 10.000”, dijo. Alcances del salario Acuerdo oit

En 1970 Chile suscribió el convenio 131 y el Acuerdo 134 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ambos acuerdos obligan a los países firmantes a establecer salarios mínimos, definiendo objetivos y criterios para su determinación.

Sectores económicos

En el país 162.669 personas reciben un sueldo mínimo, según estimaciones del Ministerio del Trabajo. Por sector económico, la mayor proporción se concentra en los sectores de comercio (17%); transporte (14%); agricultura, ganadería, caza y silvicultura (13%); actividades inmobiliarias (12%); y actividades de servicios (11%).

