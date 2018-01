Salida de Moreno de la CPC genera tensión en la multigremial y comienzan a surgir candidatos

Gremios / Laboral

Al titular de la CNC, Manuel Melero, le corresponderá convocar a nuevas elecciones como vicepresidente. Suenan él, Larraín Matte y Joaquín Villarino.

Molestia e inquitud había ayer entre los presidentes de los gremios que conforman la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), tras confirmarse la salida del líder de la multigremial, Alfredo Moreno, quien se integrará al gabinete del presidente electo, Sebastián Piñera.

Ayer, tras varias semanas de trascendidos y reuniones informales, se confirmó que Moreno abandonará la presidencia de la CPC -cargo que ocupó desde marzo de 2017- y que asumiría el liderazgo de Cancillería, aunque hasta el cierre de esta edición sus cercanos no descartaban que llegara al Ministerio de Obras Públicas.

Esta decisión generó molestia al interior de varios gremios, donde criticaron “el poco compromiso” de Moreno con la CPC, ya que se esperaba que el excanciller concluyera su período de dos años al mando de la multigremial.

Sobre este tema, diversas fuentes aseguraron que cuando Moreno se encontraba “buscando apoyo” para llegar al mando de la CPC a fines de 2016, algunas ramas le consultaron directamente por su nivel de compromiso con la multigremial en caso de que Piñera ganara las elecciones presidenciales, ante lo cual Moreno habría contestado de forma tajante que “la esclavitud terminó hace rato, no soy esclavo de nadie”.

Consultados sobre el tema, tanto el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, como el titular de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, aseguraron que aún no se les informaba de forma oficial la salida de Moreno de la CPC.

“Los trascendidos los vamos a conocer cuando se concrete el anuncio, no me puedo referir a temas que aún no se confirman”, dijo Hernández desde Perú.

Una respuesta similar dio Melero, quien agregó que “veremos qué es lo que anuncia el presidente Sebastián Piñera, hay que esperar a que se conozcan los nombres de forma oficial”.

Sin embargo, el titular del comercio confirmó que en caso de que se concrete la salida de Moreno, a él como vicepresidente de la CPC le corresponderá convocar a nuevas elecciones para definir al nuevo titular de la multigremial.

Las cartas sobre la mesa

Según los estatutos, la vicepresidencia de la CPC se rota cada cuatro meses, y desde enero a abril le corresponde ocupar dicho cargo al expresidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales.

Ahora, las seis ramas que conforman la CPC deberán definir, en primer lugar, si Melero asume la presidencia hasta que concluya el período que originalmente le correspondía a Moreno y luego convocar a nuevas elecciones; o realizar en un periodo de 30 días nuevos comicios y así definir al próximo titular de la CPC para un periodo de 2 años.

De convocarse a nuevas elecciones, según dicen los estatutos de la entidad, quienes podrán votar son los seis presidentes de las ramas que conforman la CPC, es decir: Larraín Matte (Sofofa), Hernández (Sonami), Sergio Torretti (CChC), Ricardo Ariztía (SNA), Melero (CNC), Segismundo Schulin-Zeuthen (Abif), 10 consejeros de cada rama y los ex presidentes de la multigremial.

Larraín y el mismo Melero suenan como posibles nombres para liderar la CPC. Sin embargo, la opción del director de Colbún no contaría con mucho apoyo entre los otros líderes gremiales, debido a los casos de colusión que han afectado a la familia Matte. Mientras que a Melero se le resentiría no pertenecer a algún grupo económico. Dicho escenario reforzaría la opción de candidatear a una persona externa, entre los que suena Joaquín Villarino, quien lidera el Consejo Minero.

A las dependencias de la CPC llegarán hoy a las 6 de la tarde los seis líderes gremiales para conocer los argumentos de Moreno tras su decisión.

La cita se desarrollará en “un ambiente tenso”, ya que las ramas no tomaron de buena forma la salida del también presidente de Empresas Penta.