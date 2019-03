Senador Ricardo Lagos Weber por salida de Aleatica del Terminal 2: “Es un fuerte golpe para Valparaíso”

Gremios / Laboral

Preocupado se mostró el representante de la zona en el Congreso, senador Ricardo Lagos Weber, al conocer la decisión del fondo australiano IFM Investors, a través de Aleatica, de dejar la concesión del Terminar 2 del Puerto de Valparaíso, haciendo efectiva una cláusula del contrato.

Según el senador, “éste fue un proyecto que tenía un gran impacto en la ciudad y fuimos muy claros en manifestar nuestra posición. La lección que debemos sacar es que estos proyectos tan estructurales y grandes, que tienen un impacto tan radical en nuestra ciudad -que está en un proceso de cambios-, y que deben definir un desarrollo económico sustentable, requieren de mucho debate y diálogo previo”.

El parlamentario expresó su convicción de que “este tipo de iniciativas no puede imponerse a una ciudad”, por lo que asegura que “debió existir más debate y comunicación con la ciudadanía y la institucionalidad patrimonial y urbana. Aquí tuvimos el informe Isaza de la UNESCO que fue lapidario para el desarrollo de esta iniciativa, al igual que los informes ambientales que tampoco eran favorables”; no obstante, no parecen haberse considerado al momento de tomar la decisión, subrayó.

De ahí que pese a cuestionar el proyecto, Lagos Weber reconoció que “es un fuerte golpe para Valparaíso. Espero que esto no afecte el desarrollo de otras iniciativas como el tren rápido o el puerto para cruceros que son necesarios para la región”.

Del mismo modo, el expresidente del Senado hizo un llamado a todos los actores públicos para pensar en nuevas iniciativas para el futuro de Valparaíso. “Hay que transformar esta decisión que nos afecta gravemente, en una oportunidad para ver el desarrollo que queremos para Valparaíso. Espero que podamos trabajar en conjunto, el sector público y privado, para poder revertir las magras cifras de crecimiento económico regional”, aseguró