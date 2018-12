SNA: “La huelga portuaria se ha transformado en una verdadera huelga permanente”

Gremios / Laboral

El secretario general de la SNA, Juan Pablo Matte, afirma que el impacto del paro portuario es “gravísimo” para el sector agrícola.

Ya parece ser una costumbre. Todos los años, explican en la Sociedad Nacional de Agricultura, en la época en que empieza el peak de las exportaciones de fruta fresca y semillas, algunos grupos de trabajadores portuarios se van a huelga. "Esta es una huelga absolutamente ilegal y que ya se ha transformado en una verdadera huelga permanente", afirma su secretario general, Juan Pablo Matte. Por esto, el gremio urge por cambios legales al gobierno.

-La huelga de los trabajadores portuarios se extiende ya por 20 días. El gobierno le pidió la renuncia al presidente de EPV, Raúl Celis. ¿Cómo se han visto afectados los agricultores?

-Para los agricultores la logística portuaria es absolutamente clave, porque estamos orientados a la exportación. Ya hemos partido con la temporada frutícola de manera importante, con distintos tipos de productos y necesitamos que la logística portuaria funcione adecuadamente, en consideración a que nosotros trabajamos con productos perecibles. Un día que pase, significa una merma y una afectación en la calidad y en la condición de ese producto en el destino.

-¿Y qué pasa con el mercado de semillas?

- Como país nos hemos convertido en un multiplicador de semillas muy importante para el hemisferio norte. Con el hemisferio sur logramos hacer doble temporada y el problema es que se manejan fechas muy límites: esas semillas deben llegar al país para ser sembradas en una fecha determinada. Si no se logra, porque se pasa esa fecha, se pierde la producción y lo más grave, es que se pierde la confianza de parte de los multiplicadores de semillas como de los importadores de nuestros productos frutícolas.



-¿Ya se pasaron esas fechas?

-Depende de cada especie, pero hay semillas que debiesen haberse sembrado el 15 de noviembre, el 30 de noviembre, otras el 15 de diciembre. Son fechas muy acotadas y precisas que no dan pie a mucha flexibilidad. Requieren un plazo, un proceso, que sean cosechadas y reenviadas al hemisferio norte.



-¿Están en contacto con el gobierno por este tema? ¿Le han manifestado su preocupación?

- Hemos estado en contacto con el Ministerio de Agricultura, ellos lo tienen absolutamente claro. Entendemos que hay conversaciones con los concesionarios, de modo de que puedan resolver esta situación a la brevedad posible. Esta es una huelga absolutamente ilegal y que ya se ha transformado en una verdadera huelga permanente. A nosotros nos queda la impresión de que todos los años se genera un momento de mucha presión por la importancia que tiene esta época para la exportación de fruta fresca, de semillas y de otros productos agrícolas. Esa tensión que se genera es lamentablemente aprovechada por algunos grupos de trabajadores portuarios, lo cual nos preocupa sobremanera.



-¿En qué consisten los cambios legales que como SNA le están pidiendo al gobierno?

-Esto viene de larga data, así como ocurre en otras partes del mundo –esto no es una invención nuestra- venimos solicitando que el mundo de los productos perecibles tenga una tratativa especial: una suerte de servicios mínimos y turnos mínimos, de modo que la cadena no se corte, porque no se puede cortar. El impacto que tiene esta huelga para el sector agrícola es gravísimo. Con toda la cantidad de gente que trabaja en el mundo agrícola, se pueden perder muchos puestos de trabajo y por supuesto afectar gravemente los resultados económicos de las compañías agrícolas.



-¿Tienen información de que el gobierno haya evaluado revocar la concesión al grupo Von Appen de no llegar a acuerdo con los trabajadores?

-Ignoramos completamente esa información.