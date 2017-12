Sofofa: “Sería muy beneficioso tener una transparencia mucho mayor en las OTIC”

Gremios / Laboral

Asegura que lo más urgente por hacer en el marco de la capacitación en el país es medir el impacto que están teniendo estas formaciones.

Cada vez que asume un nuevo gobierno, el sistema de capacitación vigente en Chile –sobre la base de un incentivo tributario- surge como una de las áreas candidatas a enfrentar cambios. Esta vez no ha sido diferente. Para el gerente general de los Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación (OTIC) de la Sofofa, Cristóbal Philippi, lo clave es generar un mecanismo de control de calidad de lo que se hace.

Hoy, advierte, “no se saben los resultados. Sence paga toda vez que la asistencia al curso sea del 75% o más, pero asistir a un curso no quiere decir que haya aprendido algo y que haya servido para algo”.

Su punto de partida no es del todo crítico. A su juicio, el esquema actual funciona “razonablemente bien”, aunque podría hacerlo “bastante mejor. Podríamos ser más precisos en el uso de los recursos de capacitación y formar habilidades más pertinentes para el desarrollo”.

En esta línea, admite que hay ciertos usos discutibles, como el caso de la “gimnasia pausa”, que considera una buena práctica laboral -en particular, con gente que trabaja en procesos repetitivos-, pero que no cree que califique como curso Sence.

- Hay cuestionamientos al Sence, se dice que el sistema de capacitación es malo…

- He visto críticas, muchas críticas. Pero hay mucho que es mitología. En todas las áreas se crean mitologías y uno las compra en forma relativamente liviana. El informe Larrañaga de 2011, que tuvo un fuerte impacto, dice muchísimas cosas, la gran mayoría verdad, pero no me lo compro entero por una razón práctica: parte diciendo que no ha producido mayor equidad ni mayor movilidad. Y si uno mira la Ley de creación del Sence, el propósito no es ese. Y, segundo, medir la renta de las personas que pasaron por capacitación para probar si les sirvió para algo versus a los que no pasaron por capacitación, me parece que tiene muchos posibles defectos. Entonces, no lleva a una conclusión muy precisa. En ese mismo informe hay otras estructuras que son medias mitológicas, como que solo sirven las capacitaciones largas, de muchas horas, pero las cortas pueden ser sumamente eficaces.

- ¿Cuál es la peor falencia que tiene el sistema de capacitación?

- Lo más relevante para hacer rápido es gestión de calidad, es mirar qué impacto están teniendo las capacitaciones, largas cortas o medianas. Hoy tienes una encuesta de satisfacción, que consiste en si al participante de la capacitación le gustó o no, pero no necesariamente si aprendió algo o si el contenido fue adecuado para su actividad. Entonces, hay que avanzar un paso y medir cuánto de lo que aprendiste o de lo que se supone que aprendiste incluso aplicas en tu trabajo.

Y el resto es hacer un esfuerzo por tomar buenas decisiones de uso de platas de capacitación en el mundo empresarial.

- El programa +Capaz ha sido el más cuestionado en el último tiempo. ¿Es un error del Sence imponer programas que a la larga no dan resultados?

- Ciertamente es un error. El +Capaz tal vez es un buen ejemplo de un programa con un exceso de ambición de cobertura y en los logros. Sin embargo, y con muchas fallas y problemas, al final la gracia está en que aprendamos de los errores y que no los repitamos con un programa con algún nombre novedoso. El +Capaz viene a cubrir un área que no está en el mapa, que es la formación de oficios y, en particular, formación de oficios en adultos que no terminaron los sistemas formales. Y eso es algo que debería existir más bien asociado a la formación media técnico profesional y a formación técnica en general.

- En cuanto a las OTIC, ¿cómo responde a las críticas? Se dice que hacen meramente negocios...

- Toda la normativa de capacitación está sujeta a interpretaciones y somos dogmáticos en el uso de la interpretación de la norma y eso nos ha significado a veces perder clientes, porque no estamos dispuestos a adoptar formas de actuar que no van con nuestra visión. Con esto no quiero vestirme de blanca paloma. No puedo garantizar que todos nos portemos excelentemente, pero sí puedo garantizar que tratamos firme, metódica y permanentemente de que eso no ocurra.

- ¿Pero el sistema da para abusos en las OTIC?

- Cuando las personas que toman la decisión de con quién trabajar están en un vacío, tienen poco contacto con sus superiores, hay riesgo de amiguismo, hay riesgo de que esto lleve a una cierta libertad en los mecanismos de control. Eso hay que mirarlo un poco más. Creo que a las OTIC nos falta transparencia, deberíamos ser mucho más transparentes, deberían estar publicados los estados financieros.

- ¿Hoy no es obligación hacerlo?

- Dado que los tengo que entregar al Sence, entendería que los puede publicar. Las OTIC son extremadamente reguladas, no puedo gastar plata en lo que quiera ni le puedo pasar plata a nadie. No es que esto sea una empresa que me entra un montón de plata y hago lo que quiera con ella. A mí el Sence me puede revisar cada peso que gasto y me puede multar. Pero si nos transformamos en que lo que le pagamos es un paseo de capacitación como el de la AFP en el Caribe, estamos hablando de otro problema. ¿Se pueden controlar? Es relativamente fácil regular a 19 entidades. No es que estemos sueltas, la revisión permanente de lo que hacemos es bien profunda, pero se podría regular mejor, se podría generar un sistema de mayor transparencia.