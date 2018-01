Von Mühlenbrock: “Moreno fue claro en decir que no tenía el compromiso de quedarse dos años al mando de la CPC”

Gremios / Laboral

Exlíder empresarial destacó la relevancia que tendrá el Ministerio de Desarrollo Social y de pasó descartó un posible regreso al mundo gremial.

El ex titular de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann Von Mühlenbrock, se refirió a la llegada del otrora presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Moreno, al Ministerio de Desarrollo Social, la cual calificó como algo positivo, recalcando que el excanciller siempre fue transparente respecto a su nivel de compromiso.

- ¿Qué le pareció el gabinete que presentó el presidente electo?

- Me gustaría destacar la relevancia que el Presidente Piñera le va a dar al Ministerio de Desarrollo Social. Potenciar esa cartera, que nunca ha sido un ministerio de primer nivel e incluirlo en el Comité Político, es una señal muy potente de que este gobierno de centro-derecha va a ser un gobierno que obviamente se va a preocupar fuertermente del crecimiento, de generar riquezas y, además va a tener un tinte muy preocupado y enfocado en las personas. Creo que esto es lo más relevante del anuncio del gabinete.

- Hay varios nombres que “se repiten el plato” ¿cree que fue una decisión acertada?

- Si uno hace memoria y recuerda su anterior gobierno, al Presidente le costó mucho afiatar al equipo. Considerando eso, creo que ahora la decisión de mantener a seis grandes ministros del primer gobierno facilita enormemente que esas carteras comiencen a funcionar rápidamente. Creo que ha sido muy acertado nombrar gente con experiencia.

- ¿Qué le parece la llegada de Alfredo Moreno al Ministerio de Desarrollo Social?

- Alfredo Moreno tiene una historia y una preocupación muy fuerte por lo social. No hay que olvidar que durante muchos años ha sido presidente de Teletón. Él tiene una preocupación muy fuerte por los temas sociales, conoce muy bien la realidad del país. A mí no me cabe ninguna duda de que va a potenciar y va a trabajar muy fuerte en el tema de eliminar la pobreza.

- ¿Le sorprendió su nombramiento en dicha cartera?

- No estaba en el radar, no al menos en ese ministerio. Pero me parece que el Presidente en esta cartera ha hecho una muy buena elección, porque Alfredo es un hombre con mucha capacidad de articulación, y una de sus grandes características es su capacidad de lograr acuerdos y trabajar en equipo.

- ¿Qué le parece que Moreno deje la CPC antes de cumplir un año?

- El año pasado las ramas decidieron que Alfredo era una muy buena opción para dirigir la CPC. Cuando nosotros como Sofofa conversamos con él, como última rama en darle apoyo recuerdo haberlo invitado a una reunión con el comité ejecutivo y Alfredo fue clarísimo en decirnos que él no había tomado ningún compromiso con la gente que lo apoyaba.

- ¿El transparentó que estaba disponible en caso de que el presidente Piñera lo llamara si salia electo presidente?

- Alfredo Moreno fue claro en decir que no tenía el compromiso de quedarse los dos años al mando de la CPC, y estoy intentando ser muy textual a lo que fue esa conversación. Siempre dijo que él no tenía ningún compromiso. Él nos comentó que dudaba de que Piñera lo volviera a llamar, pero que si lo llamaba él iba a decidir libremente. Alfredo no ha incumplido absolutamente nada de lo que él dijo y propuso a fines de 2016.

- Entonces al interior de los gremios se tenía conciencia de que esto podía pasar...

- Para nadie debería ser una sorpresa. Lo dijo claramente.

- ¿Quién cree usted debería liderar la CPC?

- No conozco los estatutos exactos de la CPC cuando renuncia el presidente. Pero creo que el mundo empresarial tiene de sobra empresarios y dirigentes gremiales que lo harían muy bien. Cualquiera de los seis presidentes actuales creo que haría una muy buena labor.

- ¿Usted estaría disponible para liderar la CPC? Ya fue una opción el año pasado...

- No, yo estoy absolutamente en otra. Acabamos de partir un emprendimiento empresarial que me tiene muy contento y muy entusiasmado, así que ya di vuelta la página y estoy dedicado a otros temas ahora.