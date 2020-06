Economía y Política

El expresidente del Banco Central aseguró que "es seguro y puede ser a tasa bajísima, que se descuenta a través del tiempo", en contraste con el giro del 10% de los ahorros planteado en el Congreso. "Es una política mal focalizada y mal hecha", dijo.

En conversación con Mesa Central, de Canal 13, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y expresidente del Banco Central, José de Gregorio, se refirió a la polémica en torno al retiro anticipado de fondos de pensiones, en el marco de la crisis arrastrada por la pandemia de Covid-19.

Poniendo como ejemplo las políticas de retiro abordadas en Perú -que permiten sacar todo el dinero ahorrado al momento de jubilar o el retiro de hasta el 25%-, De Gregorio aseguró que "eso es muy malo para las pensiones. Va a haber muy malas pensiones en Perú producto de esas políticas".

El economista argumentó que el sistema al ser obligatorio, impone el ahorro "para que en tu vejez tengas cierto nivel de ingreso, y en Chile estamos en una discusión muy profunda porque las pensiones son muy bajas", haciendo hincapié en que la decisión de la Corte de Antofagasta a favor de una profesora local para hacer el giro de su fondo "es muy mala política pública (...) Esto no es un tema de libertad restringida. A ti te obligan a cotizar para tener un ingreso estable cuando jubilas. Por lo tanto, pensar que esto es como un ahorro voluntario... No es así".

Sin embargo, De Gregorio afirmó que "se puede tener una discusión en el pasillo del medio, razonable y bien fundamentada", poniendo sobre la mesa la propuesta de hacer un préstamos desde los fondos.

Opciones frente al retiro del 10%

De Gregorio enfatizó en que la iniciativa parlamentaria de retiro de una parte de los fondos le parece "mala", asegurando que "no tiene fundamentos. Dice que la gente puede sacar el 10% de los fondos y con esos fondos, paga el Gobierno a través de un bono de reconocimiento. En primer lugar, se podría terminar comiendo los $ 12 mil millones de este plan, porque es plata pública y en segundo lugar, es súper injusto, porque dice que a los que tienen más, les voy a devolver más que a los que tienen menos. Es una política mal focalizada y mal hecha".

Sin embargo, aseguró que hay otras formas de ayudar a través de los fondos: "Lo que se hace en muchos países del mundo es otorgar un préstamo de ese fondo. Seguro y que puede ser a tasa bajísima, que se descuenta a través del tiempo", explicó, asegurando que esta propuesta "ha encontrado bastante recepción", aunque no sin resquemores.

"La gran critica es decir que esto se va a agrandar, o que después vamos a regalar la plata. Si uno quiere ayudar a la gente, tiene que poner buena voluntad y hacerlo bien. Si se quiere ser maximalista, como que no se puede hacer nada, pedir no más AFP, etc... Esto se hace en el mundo. Hay mucha gente que esta pensando en esto", agregó.