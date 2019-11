40 horas: Los hitos que han marcado el debate del proyecto que hoy tendrá otra importante jornada en el Congreso

Laboral & Personas

Hoy la moción impulsada por las diputadas del PC, Camila Vallejo y Karol Cariola se discutirá en particular en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

Un nuevo hito podría marcarse este lunes en la tramitación del proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas, impulsado por las parlamentarias del Partido Comunista, Camila Vallejo y Karol Cariola, ya que hoy se discute en particular el contenido de la propuesta en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

Hace unos días, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó, con 88 votos a favor, 24 en contra y 27 abstenciones, la idea de legislar de la propuesta, y dentro de los favorables hubo siete votos rebeldes provenientes de Chile Vamos. En la jornada de hoy, se espera que los parlamentarios discutan en torno a las 25 indicaciones que se presentaron a la propuesta.

Cronología de una discusión

23 de julio: Con siete votos a favor y seis abstenciones, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprueba la idea de legislar la moción de las diputadas PC, Camila Vallejo y Karol Cariola, para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

25 de julio: Ante lo ocurrido en la comisión, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, comenta: "El proyecto es por supuesto inadmisible en términos legislativos. Es decir, es un tema que no es de iniciativa parlamentaria y tiene gasto fiscal de todas maneras."

8 de agosto: Durante la mañana el presidente Sebastián Piñera, expresa su intención de acudir al Tribunal Constitucional (TC) por la iniciativa de 40 horas. Por la tarde, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, anuncia indicación al proyecto de adaptabilidad laboral para rebajar jornada laboral de 45 a 41 horas semanales. Y, en el marco de un acto al que concurren representantes de las pequeñas y medianas empresas (PYME), aclara que la gradualidad será mayor a la implementada en 2005.



Al cierre del día, Piñera publica en su cuenta de Twitter: "El sentido profundo del desarrollo es mejorar calidad de vida de todos y eso pasa por generar más tiempo libre para lo más importante: familia, amigos, cultura, deporte y recreación. Por eso impulsamos una reducción gradual de jornada de trabajo de 45 a 41 hrs semanales promedio". Y agrega: "Nuestro proyecto compatibiliza trabajo, familia, estudios y preferencias. Se aplicará gradualmente y generará 350 mil nuevos empleos. El otro mantiene rigidez y destruye empleos". Esto último, en alusión a propuesta de 40 horas.

12 de agosto: A primera hora, Piñera se reúne con el ministro del Trabajo en su despacho y luego ambos asisten al comité político, donde se aclaran diferencias con el proyecto de las diputadas comunistas y se busca alinear a los parlamentarios de Chile Vamos detrás de la propuesta del gobierno. Ese mismo día Monckeberg junto a la ministra de la Secretaría de Gobierno, Cecilia Pérez, reiteran que Chile Vamos actuará en conjunto y coordinadamente para apoyar el texto del gobierno. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en un punto prensa anterior al comité señala: "Creemos que el gobierno tiene un muy buen proyecto y que la clave es flexibilidad y gradualidad. (...) Un proyecto que busca de golpe reducir de 45 a 40 horas, con más de un 11% de aumento de los costos laborales, en las estimaciones el efecto está en torno a los 250 mil empleos que se perderían. Vamos a proteger el empleo y también a la familia en sus distintas dimensiones".

14 de agosto: Larraín recibe a gremios empresariales entre los que figuraron: Sofofa, CPC, SNA, CCHC y ABIF, entre otros. A la salida del encuentro, los dirigentes de dichas entidades manifestaron que solicitaron al secretario de Estado un "debate profesional" sobre proyecto de jornada laboral.



19 de agosto: En el comité político, el gobierno instruye poner el foco en la aprobación de la reforma tributaria por sobre 41 horas semanales. "Noticia de esta semana: votación de modernización tributaria hasta total despacho", señala la minuta entregada a los partidos del oficialismo.

20 de agosto: Monckeberg convoca a gremios para conversar sobre la agenda legislativa laboral del gobierno y el impacto de los empleos del futuro.

22 de agosto: Monckeberg se reúne con dirigentes sindicales para abordar agenda legislativa laboral.

27 de agosto: Parlamentarios del Frente Amplio anuncian que iniciativa de 40 horas se votará y despachará en sesión especial del 2 de septiembre.



2 de septiembre: Se filtra a la prensa informe de Dipres que enumera cinco causales que respaldan la inconstitucionalidad de propuesta de 40 horas por impacto en gasto fiscal. En el marco de la discusión en particular, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprueba el artículo específico que disminuye las horas de trabajo a 40 horas.

3 de septiembre: Finalmente, se aprueba en particular y despacha a la Sala el proyecto de 40 horas. Último artículo transitorio en aprobarse fue el que busca que no se apliquen reducciones de salarios a los trabajadores por la reducción de horas trabajadas.

16 de septiembre: El ministro Larraín insiste en que "este proyecto genera un impacto fiscal entre US$ 1.900 millones y US$ 2.400 millones, si eso no es inconstitucional yo me pregunto qué es".

25 de septiembre: Se conoce que el presidente Piñera solicitó a la Comisión Nacional de Productividad (CNP) un informe sobre el efecto de una jornada laboral menor a 45 horas.

24 de octubre: La Sala de la Cámara de Diputados aprobó, con 88 votos a favor, 24 en contra y 27 abstenciones, la idea de legislar de la propuesta, y dentro de los favorables hubo siete votos rebeldes provenientes de Chile Vamos.