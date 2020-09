A dos meses de llamado de Piñera, aún no se ven luces de acuerdo político por reforma previsional

Laboral & Personas

La iniciativa, en torno a la cual no se vislumbra un consenso, no avanza en el Congreso, y los plazos apremian ad portas del Presupuesto y el plebiscito.

El próximo lunes se cumplen dos meses desde que el Presidente Sebastián Piñera prometiera realizar una “cirugía mayor” al sistema de pensiones y encomendara a los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y de Trabajo, María José Zaldívar, avanzar en un acuerdo “en el más breve plazo”.

Sin embargo, a la fecha el anuncio -realizado ad portas de la votación del 10% de las AFP-, quedó ahí. Nada cambió en la comisión de Trabajo del Senado, instancia donde se tramita la reforma desde enero.

Carolina Goic, Senadora DC. Juan Pablo Letelier, Senador PS.

El tiempo avanza y al proyecto, que está por cumplir dos años en el Congreso, se le viene una carrera legislativa contrarreloj, ad portas del ingreso del Presupuesto 2021 este mes y el plebiscito del 25 de octubre.

Tiempos acotados, partes que están lejos de llegar a un acuerdo y el difícil escenario económico provocado por la pandemia, han aumentado el riesgo -según fuentes de Gobierno y del Congreso- de que la reforma siga en un punto muerto y corra la misma suerte del proyecto de Bachelet II, que nunca salió del Congreso.

Nadie quiere quedar como el culpable

A pesar de que dos semanas después del discurso del mandatario, los senadores de oposición presentaron una contrapropuesta, el Ejecutivo aún no ha manifestado un compromiso formal respecto a dicho planteamiento.

La senadora Carolina Goic (DC) integrante de la comisión, sube el tono y emplaza al Gobierno a que entregue su opinión. “Que diga algo, si quiere o no quiere reforma previsional. Hace tiempo que presentamos nuestra contrapropuesta y el Ejecutivo está más bien como viendo el debate”, critica.

La parlamentaria agrega que “si la decisión del Ejecutivo es dejar esto para el debate constituyente -con lo que no estoy de acuerdo- que lo diga. Si dicen que quieren avanzar, entonces no se entiende que hasta la fecha no se hayan pronunciado más en específico”.

En los nueve meses que el proyecto lleva en el Senado, se ha configurado un ambiente de pesimismo entre los partícipes del proceso e incluso al interior de la industria, que comienzan a asumir una escasa posibilidad de que se avance en cambios antes del fin de la actual administración.

El presidente de la comisión de Trabajo del Senado, Juan Pablo Letelier (PS), reconoce que se les está agotando el tiempo. “El Gobierno ha tenido lío porque la ministra ha estado enferma. Esto es lo que nos ha tenido interrumpidos y la verdad es que ya comienza a correr el reloj en contra”, manifiesta.

Este escenario contrasta con el que se generó cuando el proyecto se discutió en la Cámara, donde la reforma tuvo cambios profundos y con acuerdo de las partes. Durante esa tramitación, que se extendió por un año y medio, se pasó de una propuesta que planteaba un 4% de cotización extra para ahorro individual a un alza de 6% , donde la mitad se destinaría a un fondo colectivo solidario y el resto a las cuentas de cada afiliado.

No obstante, hoy la oposición busca que el 6% completo se destine a solidaridad. Cercanos al Gobierno aseguran que se busca avanzar en una fórmula intermedia, pero que no ven ánimo en la oposición. En cambio, lamentan que quienes pretenden terminar con el sistema parecieran estar ganando terreno.

Este es el caso del proyecto liderado por el senador Alejandro Navarro, que busca que los fondos de pensiones pasen a manos del Estado y se eliminen las AFP.

Con todo, fuentes oficialistas defienden que lo que ha primado es la flexibilidad. “Hemos hecho varias modificaciones. Acordamos un protocolo para hacerle nuevos cambios en el Senado, y a las pocas semanas nos dicen que ese protocolo ‘ya no vale’. ¿Cómo nos pueden decir que no queremos avanzar?”, cuestionan.

A esto se le agrega que esta semana, se confirmó la pérdida de uno de los actores clave de las negociaciones. El asesor presidencial en pensiones, Augusto Iglesias, en octubre se integrará al Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).