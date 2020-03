Abogados piden más claridad en fallo de la DT ante dudas de trabajadores y empleadores

Laboral & Personas

Expertos en el área sugieren que se avance en la elaboración de guías prácticas o borradores de anexos, entre otros, para ayudar a actores a definir soluciones para hacer frente a la crisis.

Un nuevo dictamen emitió la tarde de ayer la Dirección del Trabajo para complementar sus apreciaciones iniciales respecto a las implicancias laborales que tiene la llegada del coronavirus al país, abordando por ejemplo el tema de las medidas alternativas para cumplir con las obligaciones contractuales y, en otra dimensión, los alcances legales de los cierres de las empresas, ya sea por decisión de autoridad sanitaria o como manera preventiva.

Un texto que los abogados expertos en legislación laboral valoran, pero que aclaran no zanja todas las dudas.

Para Jorge Arredondo, director del grupo laboral de Albagli Zaliasnik (AZ), lo más relevante es la situación de los cierres de locales a propósito de los actos de una autoridad sanitaria. Ahí, a su juicio, "la DT deja plenamente establecido que está constituido en ese caso un hecho de fuerza mayor que hace suspender la relación laboral en cuanto al pago de remuneraciones y la obligación de prestar servicios".

Respecto de si este escenario puede prestarse para despedir bajo la causal de caso fortuito, es decir, sin derecho a indemnización, agrega que "lo que hace la Dirección del Trabajo es establecer un requisito, que esto no sea temporal sino que sea de carácter permanente, y sea efectivamente una situación irresistible para la empresa, no solo en cuanto a su imposibilidad de ocurrencia sino que también irresistible en el largo plazo".

Una opinión similar tiene Jaime Salinas, socio fundador de Salinas Toledo, quien señala que "es un buen dictamen en lo referido a orientar a las empresas en las alternativas para mantener la operación comercial ante esta contingencia, reconociendo la viabilidad de implementar sistemas de teletrabajo, modificación de horarios, implementación de feriados colectivos e incluso acordar (no imponer) vacaciones individuales, entre otras".

Pero a su juicio hubo materias en las que faltó una mayor profundidad, como por ejemplo en la posibilidad de aplicar el despido por fuerza mayor. "La DT se mostró ambigua, al señalar que si bien son los tribunales quienes tienen la palabra final, no habría fuerza mayor si las medidas de cierre son esencialmente transitorias", dice.

Bajo esa premisa, se pregunta Salinas, ¿qué se estima como transitorio? ¿15 días, un mes, dos meses? "Un terremoto puede tener consecuencias transitorias, una pandemia y una cuarentena o cierre comercial forzoso es algo mucho más extenso en el tiempo y no se puede prever su duración, por lo que la autoridad necesariamente debió haber orientado a determinar cuáles son los plazos en juego para estimar que la medida es o no realmente algo insuperable, porque, al otro lado de la acera las recursos de las empresas no son infinitos", dijo.

Otro tema pendiente que en su opinión escapó del análisis de la DT es qué ocurre con las empresas cuyo giro es un vehículo de contagio masivo y que no han sido cerradas por la autoridad, sino que lo han hecho por voluntad propia para prevenir, como los gimnasios. "Para ellos también correspondería a un escenario de fuerza mayor", comenta.

El documento "no oficial"

Más crítico se mostró el exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, respecto al dictamen, señalando que el documento es "insuficiente" ante un escenario que requiere más claridad.

"Hubo un documento de la DT que empezó a circular hace unos días, que posteriormente el servicio señaló que no es oficial, y me parece que ese documento avanzaba en una línea mucho más orientadora que el dictamen", cuestiona.

El documento al que hace referencia el extitular de la DT, es una guía del servicio en el formato de pregunta y respuesta -elaborada por el Departamento de Atención de Usuarios para trabajo interno- que se filtró y comenzó a circular entre diversos abogados.

Si bien la DT salió inmediatamente a aclarar que no se trata de un documento oficial, recalcando que lo único válido son los dictámenes de la entidad, a juicio de Albornoz se trata de un material mucho más práctico al momento de aclarar dudas en torno a la crisis sanitaria.

"Acá lo que se necesita es casuística, casos, qué pasa, cómo se otorgan las vacaciones, si el empleador las va a otorgar qué tiene que hacer, si se firma un anexo de contrato la DT debería poner un modelo básico para que lo pueda hacer, eso se necesita", dijo Albornoz, añadiendo que dicha guía era más clara.

Bajo la lógica del abogado, la DT debería reforzar las herramientas ya disponibles para ayudar a empleadores y a trabajadores a dimensionar las implicancias de la coyuntura. "La DT tiene en su página web un ítem de preguntas frecuentes, ahí rápidamente lo que debería hacer el servicio es sacar un listado de preguntas y respuestas sobre esta situación y dejarlas a disposición. Deberían generar modelos de anexos, borradores para acuerdos de prórroga de negociación colectiva, es decir, entregar herramientas concretas para que las personas no solamente vayan orientándose, sino que además materializando las decisiones que hay que tomar en estos casos", precisa.

El abogado y docente de derecho de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, también cuestiona el pronunciamiento del servicio.

Pese a todo, a juicio de Ugarte, lo relevante es tener en consideración que la definición de si hay o no caso fortuito o de fuerza siempre será de los tribunales.

"En el caso del despido, la Ley permite despedir al trabajador sin indemnización por caso fortuito, pero los tribunales han sido muy exigentes, porque ven en la utilización de esa causal la sospecha de la evasión de la indemnización", explica.

Al ser consultado respecto de si el pronunciamiento es débil en cuanto a la protección de los trabajadores, Ugarte afirma que "la jurisprudencia administrativa depende del gobierno de turno, y eso es innegable, por eso en mi opinión todo lo van a definir los tribunales, y no es raro que ante algo que diga la DT luego los tribunales digan todo lo contrario".