Ahorrar a través del IVA: la idea que podría acercar posiciones en la reforma previsional

Laboral & Personas

Parlamentarios y expertos en pensiones evalúan pros y contras del planteamiento del ministro de Hacienda.

Hace un par de semanas, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, manifestó la idea de recaudar cotizaciones a través del consumo, a partir del incremento del IVA. Briones dijo que la propuesta debiera estar en el debate de la reforma.

“Hay que estudiar las alternativas”

El senador José García Ruminot (RN) califica la propuesta como interesante. “Teniendo en consideración que hay una estrechez fiscal enorme, tenemos la obligación de estudiar las alternativas que se propongan. No conozco detalles de la propuesta del ministro y no anticipo una opinión en ninguna dirección, pero sí a estudiarla y me gusta en el sentido que eso permitiría que el 6% de cotización adicional no se transforme en un impuesto al trabajo y vaya todo a la cuenta individual, pero que además mejoremos las actuales pensiones”, indica.

José García Ruminot, Senador RN. Carolina Goic, Senadora DC. Paula Benavides, Economista y asesora de la oposición en la mesa técnica de la reforma previsional. María Cecilia Cifuentes, DIrectora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de ESE Business School. Fernando López, Académico del departamento de gestión y negocios de la U. Alberto Hurtado.

El diputado UDI Patricio Melero sostiene que es urgente hacerse cargo de la alta informalidad. “Más de un 30%, que no cotiza y será una carga para el Estado, si no buscamos mecanismos que faciliten la cotización para la vejez. En eso creo que la propuesta del ministro va en la dirección correcta”, destaca.

“Subir el IVA es regresivo”

La senadora Carolina Goic (DC) dice que “podemos buscar fórmulas de generar financiamiento. Entiendo que es parte de lo que necesitamos sobre todo para la primera etapa de implementación de la reforma, pero me gustaría que fueran mecanismos que no fueran regresivos”, advierte.

El diputado PS Gastón Saavedra señala que “más que estar inventando subterfugios o sacándole el cuerpo a una discusión que se tiene que dar, se debe crear un sistema que sea solidario, de reparto, con cuentas universales y, al mismo tiempo, que nos asegure mejores pensiones a partir de mayores cotizaciones, que tiene que indefectiblemente poner otros actores, como son los empresarios”.

La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) sostiene que hay que estudiarlo. “No me cerraría a no hacerlo, pero sí hay que entender que aquí deberíamos excluir o aislar la canasta básica de insumos que son más necesarios para las familias de este proceso del IVA”, enfatiza.

Visión de economistas

El académico de la U. Alberto Hurtado, Fernando López, sostiene que el IVA tiene la ventaja de una base amplia de personas que lo pagan a través de su consumo. “Esto permitiría que aporten personas con trabajos informales. Sin embargo, es un impuesto regresivo”, advierte.

La economista y asesora de la oposición en la mesa técnica de la reforma previsional, Paula Benavides, enfatiza que el desafío apunta a sistemas más integrados. “Con esquemas no contributivos, por un lado, que den un piso adecuado de protección en la vejez, los que típicamente son financiados con rentas generales, y con esquemas contributivos, que faciliten la cotización de todos los trabajadores”, puntualiza.

De todas formas, manifiesta que la preocupación en torno al empleo no estándar -por cuenta propia, temporal o de tiempo parcial- “es muy relevante y en los últimos años han surgido nuevas formas de este tipo de empleo relacionadas con las plataformas digitales de servicio”, dice.

La directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de ESE Business School, Cecilia Cifuentes, plantea que esto debería complementar el sistema actual e implementarse en forma gradual, “aunque en un estado de régimen, podría llegar a un 5%, si hace en vez del aumento de cotización que se está estudiando”, señala.

Sobre la regresividad de la medida, sostiene que con un sistema de este tipo “sería mucho más fácil implementar subsidios directos a los aportantes. Se podría pensar que para los sectores de bajos ingresos el total de la cotización fuera pagado por el Estado”, detalla.