Ahorrar vía consumo: la propuesta de Briones para recaudar cotizaciones

El domingo pasado, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, revivió la opción de recaudar cotizaciones a través del consumo, como una propuesta que debería estar en el debate de la reforma de pensiones.

"La idea es que no todos los trabajadores tienen un trabajo formal en el cual su empleador le retiene el 10%, pero todos los trabajadores consumen. Perfectamente se podrían pensar en fórmulas que, a través del consumo y eliminando la regresividad para los más vulnerables, se pudiera recaudar por ese medio", sostuvo en Canal 13.

El senador Letelier afirmó que el miércoles estuvo conversando con el ministro sobre este camino. "No me cierro en lo más mínimo a eso, pero hay que buscar una fórmula que no pierda el principio de solidaridad", precisó.

En una columna publicada en La Tercera en 2018, Briones sostuvo que "si de lo que se trata es de que TODOS los futuros jubilados ahorren para su pensión, aunque sea parcialmente, quizás sea el momento de empezar a pensar en fórmulas más disruptivas para recolectar la cotización obligatoria".

En ese sentido, planteó recolectar el ahorro a través del consumo. "Esto aseguraría que todos aporten algo para su jubilación. Ocurre que no todos tenemos un empleo formal (dependiente o independiente con boleta) sobre el cual anclar la cotización obligatoria. En cambio, todos consumimos", remarcó.

Específicamente, propuso que el consumidor pague una tasa adicional al IVA. "No como un impuesto, sino como un monto extra que fuese directamente a su cuenta individual.

¿Futurología? No. Tecnológicamente no hay impedimento para asociar de forma digital y segura (blockchain) un pago individual con la cuenta personal en una AFP", explicó.

Países como España y Japón tienen esta medida y a pesar que logra incorporar a todos los trabajadores, la desventaja sería que podría frenar el crecimiento.

Desde las AFP no lo ven como una mala idea y señalan que podría implementarse como un sistema de puntos asociados al RUT, como se hace en el retail (puntos Cencosud, por ejemplo).