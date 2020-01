Alfonso Swett destaca actuar del empresariado en la crisis y hace mea culpa por no comunicar sus esfuerzos

Laboral & Personas

El presidente de la CPC celebró el compromiso del mundo privado con la sociedad durante el período álgido de las protestas.

Tras el estallido del conflicto social, que la semana pasada cumplió tres meses, gran parte de las miradas apuntaron al empresariado. Pero si le preguntan al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, el problema va más por el lado de la comunicación que de la acción.

En el marco de un evento organizado por EY y la Bolsa de Santiago, el líder gremial destacó el “notable” nivel de compromiso del empresariado chileno en el período crítico que comenzó con las evasiones masivas en el metro.

“En los períodos críticos quiero decirles que es increíble el esfuerzo que hicieron para mantener las cadenas de abastecimiento, mantener los supermercados abiertos, las sucursales de bancos abiertas, las farmacias cuando las quemaban todos los días, el llegar con combustible. Es notable el nivel del empresariado”, destacó Swett.

En esa línea, el líder de la CPC indicó que las empresas lograron mantener una asistencia de sus trabajadores sobre el 90% a lo largo de los distintos sectores, y solucionar los problemas de las personas en el momento más álgido del conflicto social a través de fórmulas como buses privados y flexibilidad horaria.

Considerando eso, el mea culpa del dirigente empresarial viene de no haber difundido de cara a la sociedad los esfuerzos del empresariado.

“Creo que hemos sido malos comunicadores. Los empresarios siempre han estado comprometidos con este país, siempre han estado comprometidos con la sociedad”, aseguró.

Además, destacó que, pese a la destrucción de puestos de trabajo, la banca y el comercio han registrado despidos menores, mientras que la minería ha contratado personal. “La gran mayoría de las empresas se han comportado extraordinariamente”, dijo.

Mirando hacia adelante, el líder empresarial se expresó “optimista” ante el “tremendo desafío” que se generó con el estallido del conflicto social, pero hizo hincapié en que la arista que debe asegurar el gobierno es la seguridad pública, especialmente considerando el plebiscito nacional que se llevará a cabo en abril de este año, que determinará si es que se generará una nueva Constitución.

“Si no paramos la violencia, nos puede pasar con el plebiscito lo mismo que pasó con la PSU”, advirtió el presidente de la CPC.

"No me gustan las rotaciones" para la CPC

Luego de que el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, sugiriera hacer un cambio en la forma de seleccionar al líder de la CPC, rotando entre los gremios que la componen la presidencia, el actual líder de la multigremial, Alfonso Swett, se mostró contrario.

"A mí no me gustan las rotaciones. A mí lo que me gusta es la democracia, las elecciones. Creo que las elecciones a dedo o irse turnando no es lo que el país pide en este minuto", dijo.

Sobre otra de las fórmulas propuestas por su par de la Sofofa, relacionada con la creación de una dirección ejecutiva dentro de la CPC, Swett se negó a comentar, señalando que no hay una idea formal y que no conoce los detalles de esa instancia.

El dirigente asumió el cargo en abril de 2018 luego de que el anterior jefe gremial, Alfredo Moreno, dejara la presidencia de la entidad para asumir como ministro de Desarrollo Social. Las elecciones para el elegir al nuevo mandamás serán el 12 de marzo.