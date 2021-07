Andrea Sanhueza: Tener datos estandarizados y transparentes es clave para avanzar en diversidad en el sector financiero

Laboral & Personas

Gerenta del segmento institucional en BlackRock y directora de Mujeres en Finanzas, esta semana participó en el lanzamiento de una mesa de trabajo para promover una mayor presencia femenina en este rubro.

Con una experiencia de varios años en el sector financiero, Andrea Sanhueza asegura que la conciencia respecto de lo importante que es contar con más mujeres en esta industria ha aumentado significativamente en el último tiempo, y está optimista de que este cambio se seguirá profundizando.

Ingeniera comercial de la U. de La Frontera, actualmente es gerenta de Segmento Institucional para Chile en BlackRock y directora de Mujeres en Finanzas (Mef), una red profesional de mujeres en el sector financiero de Latinoamérica fundada en 2017.

Este miércoles participó en el lanzamiento de una mesa de trabajo público-privada que tiene tres ejes: fomentar más mujeres en puestos de liderazgo en el sector financiero; recoger y estandarizar datos acerca de diversidad y aportar a la diversificación de la presencia femenina en los distintos sectores de esta industria.

Esta iniciativa comenzó a gestarse en conversaciones entre Mef y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género desde octubre del año pasado y empezará a sesionar la primera semana de agosto, cuenta Andrea Sanhueza. El primer objetivo de la mesa -en la que participan 16 empresas y cinco asociaciones gremiales- es desarrollar un catálogo de buenas prácticas, el que se dará a conocer en diciembre.

- En el sector financiero y de seguros hay una participación femenina general de 48% pero decrece a 25% en cargos gerenciales y a 10% en alta dirección, ¿cuáles son los factores que influyen en esta pirámide?

-Primero habría que decir que 48% no es una cifra tan mala, considerando que apenas cinco sectores tienen una presencia de mujeres sobre el 40%. En el sector financiero hay una alta tasa de deserción de las mujeres, y eso muchas veces tiene que ver con temas familiares y entonces quizá ahí hay que revisar un poco la flexibilidad que tiene el sistema financiero para que las mujeres puedan ir avanzando. Sobre los números en gerencias o directorios, no son los mejores o los que uno quisiera ver, pero sí las empresas están tomando la iniciativa y están preocupadas por el tema. Hay más conciencia. Por ejemplo, en BlackRock el tema de inclusión y empoderar a las mujeres es algo que está súper instalado en la cultura, tenemos programas de mentoría, de redes de mujeres y una serie de iniciativas para visibilizar y empujar los objetivos. En Mujeres en Finanzas hemos identificado que es relevante la visibilidad de las mujeres sobre todo para quienes están en cargos medios o más junior.

Hay un asunto importante con el nivel de conocimiento del sector, qué tanto se conocen las oportunidades que existen. Ahí también tenemos una tarea como empresas financieras de acercarnos a las universidades y explicar el mundo de distintos trabajos que hay dentro de este rubro. Eso puede ayudar a que en el futuro veamos mucha más mujeres.

-De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las herramientas más eficaces para promover más mujeres en el mercado laboral?

-Las capacitaciones, de todas maneras, técnicas y de soft skills. Las mentorías también son claves. Yo personalmente he tenido mentores, que no han sido mujeres, y que han marcado una diferencia importante en mi carrera profesional. El otro factor clave es contar con datos estandarizados y transparentes, de modo que las empresas puedan medirse. Como decimos en finanzas, lo que no está en números, no existe y no se puede mejorar. Creo que esas tres cosas bien concretas son en el largo plazo la forma de avanzar.

-¿A qué se refiere con estandarización de datos?

-Hoy hay algunas empresas que tienen datos internos sobre cuántas mujeres tienen en los distintos niveles, cuál es la brecha salarial, etcétera. Pero otras, nada. Sería bueno contar con un regulador o alguna estandarización, para poder profundizar en los datos, hacer análisis periódicos. Son cosas que a las empresas les van dando alguna hoja de ruta de cómo ir mejorando. Para nosotros el tema de datos es lejos lo más importante.

-¿Qué tan importante es que haya mujeres en el liderazgo de las empresas?

-Esto no es que las mujeres que estamos en puestos de liderazgo somos las que llevamos la bandera de este cambio. La llevamos, sí, pero acompañadas absolutamente por los hombres y todos quienes componen el sistema financiero. No es un trabajo de mujeres contra hombres; todo lo contrario, se trata de buscar diversidad, que está demostrado que aporta sustentabilidad a las empresas y también es bueno para los empleados. La diversidad juega un papel muy importante en la pertenencia que uno siente como empleado dentro de una compañía, de querer permanecer.

-Mirado desde el sector financiero hacia la sociedad, ¿qué tanto puede aportar el sector inversionista o de intermediación en lograr una mayor inclusión?

-Juega un papel súper importante. Por ejemplo, en Blackrock tenemos un área que es la que representa a la compañía en los gobiernos corporativos donde tiene presencia por inversiones, y una de las cosas que más promueve es la diversidad en los directorios, de nuevo por un tema de sostenibilidad; son números, no es un capricho. Otro ejemplo son los bonos de género. El primero se lanzó el año pasado en México, dirigido a financiar emprendimientos de mujeres.

-¿ Chile está en esa misma línea?

-En Chile todavía no se ve tanto, pero por las conversaciones que hemos tenido, es algo que de todas maneras va a venir.