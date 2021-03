Laboral & Personas

Se considera un aumento de inmediato en las pensiones de las mujeres de más de 65 años de 2,7 UF.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, ya le adelantó a los parlamentarios de Chile Vamos los cambios al sistema de pensiones que anunciará este miércoles a las 21 horas por cadena nacional.

Entre las modificaciones, según fuentes que participaron de la reunión, se establece un alza en la cobertura del Pilar Solidario, desde el 60% más vulnerable a un 80%; se aumentará la Pensión Básica Solidaria; y se creará un premio por cotizar en el sistema, entre otros aspectos.

El diputado Frank Sauerbaum (RN), que participó en la cita, adelantó que "estamos gratamente sorprendidos que el Presidente Sebastián Piñera haga un anuncio en que aumente fuertemente el Pilar Solidario, llegando hasta el 80% de los chilenos incluyendo la gente de clase media".

Agregó que "también hay una mejora importante en la Pensión Básica Solidaria, para llegar a la línea de la pobreza como mínimo. También hay un reajuste del Pilar Solidario que se va a adelantar, como lo habíamos aprobado, del 50% para este año 2021 y no para 2022".

Aumentar de 60% a 80% la cobertura del Pilar Solidario permitiría llegar a cerca de 500 mil personas adicionales, comentan fuentes con conocimiento de las tratativas.

¿Qué pasa con el aumento de cotización?

También señaló que respecto del aumento de la cotización del 6% que está aprobada en la Cámara de Diputados, habrá "un aumento inmediato en las pensiones de las mujeres de más de 65 años de 2,7 UF. O sea, son más de $79 mil, y un aumento de 2 UF a hombres, que son $58 mil".

El parlamentario agregó que "también se va a introducir un premio por año cotizado que nos parece muy interesante y el sistema va a crear una garantía para que toda persona que haya cotizado por al menos 30 años reciba una pensión igual al salario mínimo, que hoy son $325 mil".

Explicó que se va a crear el seguro de dependencia para que quienes hoy se encuentran postrados y desvalidos tengan una ayuda directa del estado.

Aclaró que "el Presidente nos ha dicho que el aumento al 18% de la cotización previsional no va ser posible debido a la debilidad del mercado laboral y no se descarta llegar en el tiempo a un 18% como lo exigen los países de la OCDE, pero que en este momento no se puede implementar, pero será un desafío futuro", concluyó.

También, según las mismas fuentes, se anunciarían cambios a la industria de AFP, permitiendo el ingreso de nuevos actores, como las cooperativas y cajas de compensación.