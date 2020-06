BC: casi la mitad de las empresas que se acogieron a la LPE ve complejo reintegrar a trabajadores cuando terminen los tres meses

Laboral & Personas

A la par del desempeño económico, el Banco Central estimó en su IPoM que una vez que se comiencen a levantar las medidas de confinamiento el empleo tomará fuerzas, especialmente en el caso de los trabajadores por cuenta propia y los que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo.

No obstante, el ente rector indicó que "la incertidumbre es alta y no pueden descartarse escenarios distintos", considerando que aún no hay certezas de cómo vaya a evolucionar el virus.

Es por ello que enun escenario donde la incertidumbre se acentúe, el ente rector ve un impacto más profundo en el empleo asalariado, ya que podría permanecer elevado por largo tiempo "en la medida que el ajuste de la economía implique una reasignación relevante de puestos de trabajo entre empresas y sectores, lo que además tendría efectos persistentes en los ingresos, en la medida que se requiera reconversión de capital humano".

Otro de los puntos analizados por la entidad en su informe, que además estimó que la economía podría caer hasta 7,5% este año, fue que el proceso de búsqueda de trabajo podría detenerse por un tiempo, no solo porque implica costos, sino también porque podría existir la percepción de que no hay suficientes ofertas laborales disponibles, añadiendo que "otra razón plausible es el desaliento".

En el recuadro del IPoM llamado "El impacto del Covid-19 en el mercado laboral" el Central detalló que entre el 1 y el 8 de junio, realizó una encuesta entre las personas que participan del Informe de Percepción de Negocios para indagar acerca de la evolución reciente del mercado laboral y sus perspectivas. Entre los resultados del catastro de 230 empresas que respondieron se muestra que entre aquellos que habían realizado despidos, alrededor de un tercio creía que tendrán un carácter permanente.

Uno de los puntos que más se destaca es que casi la mitad de las entidades que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo ven "complejo reintegrar a sus trabajadores una vez que el plazo de la Ley.