Bernardo Larraín Matte presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) “No me parece que los gremios sean un lugar donde los empresarios se retiren”

A escasos meses de dejar la presidencia de la Sofofa, el dirigente recalca la importancia de que existan nuevos liderazgos gremiales y valora el nombre de Richard Von Appen como su posible sucesor.

En mayo próximo, Bernardo Larraín Matte dejará la presidencia de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) tras cuatro años liderando el gremio. Una experiencia que describe como de “gran aprendizaje” y que ahora -dice- le permitirá volver con más herramientas al mundo empresarial.

Y si bien sólo le quedan meses al mando de los industriales, aún no tiene definido su agenda futura. Por el momento, continúa concentrando en la coyuntura y en invitar a los empresarios a ser voces activas en el debate de lo público.

- ¿Qué lecciones le ha dejado la experiencia de liderar la Sofofa?

- La conciencia de la importancia del rol público de toda persona, sea empresa, organización de la sociedad civil, del mundo político (...) En el debate de lo público participan muchos actores, y creo que el mundo empresarial tiene que pararse en esa cancha como uno más, con sus argumentos, con sus posiciones, no parado desde un pedestal.

En esto creo que ha habido una evolución muy fuerte en los liderazgos gremiales en los últimos cuatro años. No solo en Sofofa. Hoy uno ve a todos los líderes gremiales muy activos en la cancha de lo público, y ahora el desafío es traspasar eso a cada persona que está en posiciones de liderazgo de una empresa.

- ¿Fue más intenso de lo esperado? ¿Cuál fue el momento más complejo al mando de Sofofa?

- Desde el primer día me dediqué a esto al 100%. Algo relevante que hemos logrado iniciar es que los gremios tengan equipos ejecutivos que gocen de estabilidad, que sean empoderados, de forma tal que la presidencia del gremio pueda ser asumida por personas activas del mundo empresarial. Eso para mí es fundamental.

Desde el día uno me concentré en esto, por eso dejé la presidencia de Colbún un mes antes de asumir y solamente mantuve mi condición de director, porque es importante mantenerse activo, vigente, con un pie en el mundo empresarial. Pero, además, me tocó ejercer este rol en un tiempo que además fue muy desafiante. En la actividad gremial hicimos muchas cosas nuevas, como por ejemplo introducir el pilar de evolución empresarial. Sofofa era más bien una institución que se dedicaba sólo a la política pública y generamos esta área nueva, que nos permitió cambiar el rol público de los gremios, involucrar a las empresas.

- Usted habla de la relevancia de que los dirigentes gremiales participen en el mundo empresarial. Dado eso, ¿le ayudó o le complicó ser parte de la familia Matte?

- Cada uno asume estos roles desde desde su historia y la mía, con mucho orgullo, ha sido una historia empresarial vinculada con las empresas que forman parte del grupo Matte. Y tanto sus grandes logros como sus grandes crisis, me llenan de orgullo, porque las crisis son fuente de aprendizaje y los logros son fuente de motivación para alcanzar nuevas cumbres.

Por lo tanto, con toda esa historia, creo que fui un mejor dirigente gremial, y por eso le doy tanta importancia a que las personas que vienen a los gremios tengan historia empresarial y vigencia, porque no me parece que los gremios sean un lugar donde los empresarios se retiren. Es importante que en los gremios el liderazgo esté conformado por personas que están activas en las empresas, y no solamente debe ser un empresario, también puede ser un ejecutivo, un presidente de una compañía.

- En algún momento una bandera de lucha del gremio fue la modernización del Estado y +Simple=Mejor que apuntaba a la simplificación regulatoria, pero no hubo mayor avance. ¿Fue una batalla perdida?

- Acá hay una gran inercia que se deriva de un gran conflicto de interés. En Chile cuando llega un Presidente, nombra a cinco mil personas. En Nueva Zelanda, cuando la primera ministra asumió, nombró a 50 personas, y el resto son un servicio público profesional.

Siempre en las campañas el tema de la modernización del Estado es protagonista, en campañas de derecha y de izquierda. Y luego, cuando se es gobierno, se diluye (...)

Yo estoy súper satisfecho de que siga siendo un tema profundamente vigente. Todos los sectores políticos dicen que la discusión constitucional puede ser una oportunidad para, de una vez por todas, emprender este camino. No va a estar ahí consagrada la modernización del Estado, pero si esa discusión puede ser un habilitador de un mandato a la política para que emprenda ese camino, por ejemplo, estableciendo un cierto principio de autonomía del Estado del ciclo político, me parece bien. ¿Se pudo hacer más? Sí, pero es un tema que se instaló.

“Más voces”

- ¿Cuáles serán sus prioridades en los meses que le quedan al mando de Sofofa?

- Trabajaremos en los tres ejes de la agenda que hicimos pública a finales del año pasado, que es básicamente el proceso constitucional, la recuperación económica y la evolución empresarial.

En esto vamos a caminar y a mascar chicle. Si Chile se centra solamente en la cuestión constitucional y no enfrenta con fuerza el desafío de la recuperación económica, no solamente habrá postergado la solución a problemas sociales de fondo -porque la mejor política social es el crecimiento económico-, sino que también va a generarle tensión al proceso constitucional.

Además, si no logramos mover la frontera de buenas prácticas empresariales a un punto en que las personas observen a las empresas chilenas activas, proactivas, y no solamente pidiendo cambios regulatorios, sino que también autodesafiándose a mejorar, también le vamos hacer un flaco favor al proceso constitucional y al proyecto futuro de Chile.

Tenemos que movernos en las tres direcciones.

- Richard Von Appen, hasta ahora, es el único que ha manifestado la disponibilidad de presidir la Sofofa ¿Qué le parece su nombre?

- Fantástico. Es un empresario, es de mi generación. Estuvimos juntos en mi postulación a la presidencia, me apoyó 100%, fuimos parte del proyecto inicial que armamos como grupo y que se lo presentamos a los consejeros de Sofofa y a las empresas socias. Ese grupo estaba Richard, yo, Alfonso Swett, Gonzalo Said, Patricio Jottar, Juan Manuel Santa Cruz.

Él es una persona activa, vigente, empresario, es precisamente lo que se requiere para un liderazgo futuro.

- ¿Qué hará después de dejar la presidencia del gremio?

- No lo he pensado, estoy 100% abocado al trabajo hoy. Chile está en un punto de inflexión y quienes estamos en lugares de liderazgos tenemos que permanecer activos, los desafíos de hoy, son los desafíos para los próximos 30 años.

- ¿Ha evaluado liderar la CPC en algún momento?

- El liderazgo gremial se puede hacer desde la Sofofa, la CPC, desde todas las ramas. Pero me parece que es muy importante que haya rotación de liderazgo, que existan muchas voces. Es importante mostrar que un empresariado unido no significa mostrar un empresario que canalice su voz a través de dos o tres liderazgos, ojalá hubiera un coro de voces empresariales, y por eso creo importante que haya oportunidad para que otros destacados empresarios y ejecutivos lideren la Sofofa, la CPC. No es mi intención postular a ese rol, hay muchas personas valiosas, y es importante que ojalá muchos empresarios pasen por este liderazgo gremial.

Pasé cuatro años como dirigente gremial. Insisto, si vuelvo a la empresa, va a ser con un liderazgo distinto, creo que voy a ser más proactivo, más transformador.

"Al ministro le planteamos una herramienta

donde se abran espacios de flexibilidad laboral"

- Se reunió, junto al resto de la CPC, con el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. ¿Qué temas o preocupaciones le plantearon?

- En la economía hay un desafío con el trabajo, con recuperar el empleo, que es fundamental. Hay un drama con la informalidad. Un 30% de los empleos son informales y los empleos que son realmente de calidad son los formales. Tenemos que facilitar el escenario para que las empresas puedan aumentar la contratación de empleos formales, y eso pasa, por ejemplo, con mirar la rigidez que hay en el código laboral, porque desincentiva la formalización. Al ministro le planteamos la idea de implementar un dispositivo transitorio que permita ser más flexibles. Una herramienta donde se abran espacios de mayor flexibilidad laboral, algo que dé la opción de conversar nuevas condiciones.

- Se ha criticado mucho la figura de la flexibilidad laboral...

- Como causa tanta pasión y tantas discrepancias, bueno por qué no la implementamos para un periodo transitorio, y que luego se haga una evaluación de cómo funcionó esa flexibilidad. El gran temor, el gran fantasma, es que la flexibilidad es sinónimo de precariedad. Eso no es así.

- ¿Qué otra preocupación le plantearon?

- Otro desafío importante es reactivar la inversión. En esto, el consenso es total, todos los informes lo dicen, y es que uno de los principales impedimentos para la inversión en Chile es el sistema para otorgar permisos de todo tipo.

Cuando uno habla de facilitar ese proceso, no es sinónimo de relajar los estándares ambientales o bajar la participación ciudadana, por el contrario. Hay países que son los más verdes del planeta, con estándares ambientales superiores a los chilenos, con participación ciudadana más profunda, y aún así entregan permisos ambientales en plazos más cortos y con mayor predecibilidad. Aquí esto requiere una modernización de fondo, profunda, así como también lo requiere el código laboral. Esas son las dos ideas que le planteamos al ministro.

- ¿Qué tan optimista es respecto a la reactivación? el ministro Cerda apuesta por un crecimiento en torno al 6%.

- La ambición moviliza, por lo tanto me sumo a esa proyección de 6%. El mercado está entre 4% y 5%, pero hay que sumarse. Sin embargo, esa ambición hay que acompañarla con acciones, de la empresa, del Gobierno, del Poder Legislativo; eso es fundamental.

-¿Qué lectura tiene de las medidas que ha impulsado el Gobierno para amortiguar la crisis? ¿Le han parecido suficientes?

- Nunca va a ser suficiente, nunca. Menos cuando uno observa el dolor de un empresario turístico de Puerto Montt, de las familias, o de las personas con trabajos informales.

Sin embargo, habiendo dicho eso, los datos objetivos muestran que Chile ha puesto a disposición un nivel de transferencias a las familias, a las PYME, a los emprendedores, de una envergadura que no se replica en ningún país de la región y que está cerca de los países desarrollados. ¿Pudo ser mejor? Pudo ser mejor ¿Pudo ser más agil? Sí ¿Más oportuno? Sí. Pero la crisis es profunda y no hay ningún país que pueda decir que ha actuado con perfecta oportunidad, con perfecta agilidad, con perfecta eficiencia y suficiencia.