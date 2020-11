Briones tras aprobación del proyecto del Gobierno en el Senado: "Estamos satisfechos"

Laboral & Personas

El ministro de Hacienda celebró la votación y explicó por qué tributarán los retiros. "Lo que estaba en juego acá era en definitiva cuáles son los bordes y los límites de los distintos poderes del Estado", manifestó.

Costó pero se logró. Finalmente, tras diversas dudas, hoy el Senado aprobó en general y en particular la iniciativa del Ejecutivo que establece un segundo retiro de los ahorros previsionales, pero con la diferencia de que quienes accedan a él deberán pagar el correspondiente impuesto a la renta.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se alegró con la votación, y tras el debate, se refirió a los mitos en torno a los posibles impuestos que se pueden cobrar en caso de que se convierta en Ley la propuesta del Gobierno.

"El proyecto de Ley del Ejecutivo fue aprobado por una alta mayoría luego de que el proyecto de reforma constitucional haya sido rechazado", dijo Briones, recalcando que nunca estuvo en discusión el segundo retiro.

"Quiero referirme a lo sustantivo, lo hemos dicho una y otra vez como Gobierno, acá lo que está en discusión no era el retiro del 10%, este llamado segundo retiro, lo que para nosotros era medular es el respeto a nuestra institucionalidad, el respeto de la forma y a las reglas de cómo deben hacerse las cosas, en una democracia que queremos cuidar todos".

En esa línea, el secretario de Estado recalcó que la discusión apuntaba a que de impulsarse una norma de este tipo, fuera respetando la institucionalidad.

"Lo que estaba en juego acá era en definitiva cuáles son los bordes y los límites de los distintos poderes del Estado", insistió.

Respecto a los tributos que cobrarían quienes retiren su 10%, y en caso de que sea bajo lo establecido en el proyecto del Gobierno, Briones explicó la fórmula que se emplearía.

"Se han dicho muchas cosas que no conversan con la realidad, que tratan de instalar teorías de que acá se están creando impuestos, que los que retiren van a ser gravados con un súper impuesto, eso no es así, dejémonos de inventar cosas", criticó el jefe de la billetera fiscal.

¿Cómo aplicarán los impuestos? De acuerdo a lo planteado por Briones, sólo algunos tendrán que pagar el respectivo tributo.

"Quien haya tenido una liquidación de sueldo sabe que en ella está el sueldo bruto y luego hay una serie de descuentos, por de pronto las cotizaciones para las pensiones. En simple, si usted gana 100, hay un 10% que va a pensiones, entonces le quedan 90, sobre esos 90 usted va a pagar impuestos si corresponden. Porqué sí corresponden, porque el 80% de la población están exentos de pagar impuestos, su tasa es cero, por eso digo, sí corresponden", dijo.



"Ahora bien, si esos 10 que usted aportó y que no pagaron impuestos, el día de mañana usted los retira es como si nunca los hubiera aportado, y en consecuencia su sueldo tributable ya no es 90 sino que es 100, es de toda justicia que esos 10 paguen impuestos", explicó Briones, recalcando que el proyecto del Ejecutivo impera la norma general "nuestro ordenamiento jurídico no lo estamos alterando".

Ahora ¿quiénes pagarán impuestos? de acuerdo al secretario de Estado, sólo una parte.

"Una persona que gana un millón de pesos al mes, con esa renta en Chile hoy paga $ 12 mil mensuales de impuesto a la renta (...) Las personas que ganan un millón o millón y medio de pesos, el monto que van a retirar en su gran mayoría es de un millón de pesos, si esa persona retira un millón de pesos la pregunta es cuántos impuestos adicionales va a tener que pagar, si ellos pagaban $12 mil, van a tener que pagar $3 mil mensuales más por un año o si prefiere $40 mil en un año", ejemplificó.