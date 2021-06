Laboral & Personas

Se aumentaron los montos del beneficio para aquellas familias de 3 y 4 integrantes para que beneficio llegue a $400 mil para familias de 3 integrantes y $500 mil para familias de 4 personas.

La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que establece una ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), extendiendo la ayuda desde junio a septiembre, pero el último mes será por un 50% del beneficio.

Por amplia mayoría se aprobaron los cambios impulsados por el Ejecutivo y conversados con la oposición y el oficialismo. Asimismo, no prosperó el intento de la bancada de diputados UDI que buscada extender hasta diciembre el beneficio, debido a que no fue presentada a tiempo esa indicación y la mesa de la Cámara la dio por no presentada por lo que incluso no se votó.

Ahora el proyecto debe ser visto por el Senado y se espera que este viernes o durante el fin de semana se analice la norma para poder comenzar a pagar el beneficio desde la próxima semana como espera el Ejecutivo.

En definitiva, el proyecto aprobado extiende la cobertura del IFE hasta el 100% más vulnerable de la población para las personas inscritas en el Registro Social de Hogares, excluyendo a quienes se encuentren en el 10% de más altos ingresos, lo que corresponde a hogares con ingresos mensuales líquidos por integrante del hogar sobre los $800.000.

Se entrega la facultad al Ejecutivo de extender el beneficio durante los siguientes meses del año de que las condiciones sanitarias así lo requieran mediante decretos. Asimismo, se precisa el pago automático en meses sucesivos para quienes recibieron el beneficio desde abril de 2021 y eliminación para pagos hasta septiembre de la utilización de criterios sanitarios y de territorialidad para la determinación del beneficio.

También, se incluye una mayor automatización en el pago del beneficio de diversos grupos de hogares, tales como los beneficiarios del Aporte Previsional Solidario de Vejez, o que sea beneficiario de una Pensión Básica Solidaria de Invalidez, o beneficiario de la Pensión Básica Solidaria de Vejez.

El IFE extendido tiene un costo mensual estimado de US$2.890 millones, es decir, un costo total durante los meses de junio, julio y agosto de US$8.670 millones. Con las mejoras aprobadas en comisiones el nuevo costo mensual del beneficio asciende a US$2.955 millones mensuales, el que se concede por 3 meses al 100% del beneficio y por el mes de septiembre al 50%, alcanzando un costo fiscal que se estima en US$10.342 millones.

El Ejecutivo acogió una indicación que establecía la extensión del cobro para aquellas personas que por diferentes motivos no pudieron cobrar sus beneficios en 2020, lo puedan hacer hasta el 2023.

Aquellos extranjeros que aún no cuenten con Rol Único Nacional, y antes del 1 de julio de 2021 hayan realizado una solicitud de visa, ya sea como titular o por sus dependientes, ante el Servicio Nacional de Migraciones, que tengan hijos o hijas chilenos, y ésta se encuentre pendiente de aprobación, podrán ser beneficiarios de los aportes establecidos por este literal, siempre y cuando la suma de los ingresos del solicitante y sus dependientes sea un monto menor o igual a $800.000 por persona, realizados los descuentos legales que correspondan, lo que se verificará a través de la información declarada por el solicitante. Para recibir el beneficio deberán presentar una solicitud especial ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.