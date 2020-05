Cambios en Sofofa: el balance de los rostros salientes del comité y los desafíos del nuevo círculo de Larraín Matte

Laboral & Personas

El miércoles se oficializó un nuevo comité ejecutivo de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), entidad liderada por Bernardo Larraín. Janet Awad y Gonzalo Said, entre otros, dejaron la instancia imbuidos de un cambio que ven como "necesario". Entre los nombres que se mantuvieron está el de Paz Ovalle, quien definió que el grupo que desde hoy liderará el gremio tiene "mucho que aportar y, si nos dan la oportunidad para hacerlo, con la mayor fuerza debemos participar". Una opinión en la misma línea agregó Victoria Vásquez, otra de las mujeres de la mesa directiva, quien señaló que "no debemos escatimar esfuerzos para cooperar en lo que sea factible y así lograr salir pronto de cada una de estas crisis".

Janet Awad, Consejera Sofofa.

"Fue un honor haber sido la primera vicepresidenta"

"Valoro la invitación que me hizo Bernardo Larraín a ser parte de su equipo en 2017, dando una clara señal del valor que tiene para él contar con equipos diversos y con mayor representación de mujeres, tanto así que el gremio ha cuadruplicado la participación femenina, llegando a tener 17 consejeras en la actualidad". Así resume Janet Awad, la exprimera vicepresidenta del gremio industrial, su paso por la mesa directiva liderada por Larraín.

Según comentó, la experiencia "fue un honor", el cual le permitió participar en el gremio en un periodo en el que, a su juicio, se marcó un sello diferente.

"Como Sofofa hemos jugado un rol relevante, posicionando a la empresa como un motor necesario para el desarrollo de Chile. Esta gestión ha tenido un sello, en donde se han incorporado temáticas claves como la innovación, la inclusión y la modernización del Estado, entre otros", destacó.

Respecto a cuáles fueron los hitos que marcaron su estadía en la mesa directiva, Awad destacó el trabajo impulsado por el comité de socios y desarrollo regional del gremio, instancia que según explicó permitió que Sofofa desarrollara "una plataforma que promueve la construcción de una relación de largo plazo entre grandes empresas y pymes, impulsando su crecimiento local y eventual internacionalización".

Gonzalo Said, Consejero y ex segundo vicepresidente.

"Para la renovación estos cambios son indispensables"

Gonzalo Said acompañó por tres años a Larraín como segundo vicepresidente, tiempo en el que -según varios- se convirtió en uno de los consejeros de más confianza del líder gremial.

Respecto a su salida, Said comentó que fue algo conversado, ya que desde su llegada siempre buscó que otros empresarios se involucraran en la actividad gremial. "Desde el primer día que asumió esta directiva encabezada por Bernardo Larraín se ha hecho en forma permanente un llamado a que más empresarios se activen en la cancha del debate público", explicó Said, agregando que la idea es que quienes quieran sumarse a los debates vean en el gremio "una plataforma que contribuya a construir un mejor país aportando sus experiencias empresariales y su visión de cómo hacer mejor empresa"

Sobre los nuevos rostros que llegan a dirigir la mesa directiva, el también ejecutivo de Embotelladora Andina destacó que son personas con trayectoria que serán un buen aporte.

"El desafío para quienes se integran es enorme, pero también soy un convencido de que estos cambios son indispensables para incentivar la renovación empresarial generando espacios a quienes tienen vocación gremial. Los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo combinan de manera virtuosa experiencia y trayectoria, como también sensibilidad e interés por las políticas públicas", acotó.

Patricio Jottar, Consejero.

"La actividad gremial es muy rica y compleja"

El empresario y ejecutivo de CCU, Patricio Jottar, sinceró que su salida del comité ejecutivo de la Sofofa, respondió principalmente a un tema personal.

Y si bien manifestó que "fue muy gratificante", al mismo tiempo reconoció que fue complejo compatibilizar su vida profesional con la gremial.

"Es muy demandante de tiempo y energía compatibilizar las horas destinadas a Sofofa con la gerencia general de una empresa del tamaño y alcance de CCU, con operaciones industriales y comerciales en 6 países de la región. Dado esto, hace varios meses le había pedido a Bernardo que me liberara de esta responsabilidad", expresó el ejecutivo.

Consultado sobre el balance de su participación en la mesa directiva, Jottar destacó el trabajo impulsado por el comité de evolución empresarial, una instancia desde la cual se busca "promover en la empresa chilena una auténtica evolución empresarial para adaptarse y adelantarse a un mundo en cambio permanente, que presenta desafíos nuevos cada día".

Pero no fue lo único que subrayó. El empresario también resaltó la participación en el debate de políticas públicas y la inserción internacional de la actividad empresarial.

"La actividad gremial es muy rica y compleja, por lo que siempre uno tiene la sensación de que lo pendiente por hacer es mucho más que lo que se ha hecho", acotó.

Matías Concha, Consejero electivo e integrante del comité ejecutivo.

"La clave está en generar confianza y promover la colaboración"

Matías Concha, consejero e hijo del histórico dirigente gremial Andrés Concha, fue uno de los que se sumó ahora al comité ejecutivo de Sofofa.

Su llegada a la mesa directiva la resumió como "un honor y un privilegio", ya que significa tener la opción de colaborar en tiempos difíciles.

"Es precisamente en los tiempos de crisis en donde las naciones han tenido cuestionamientos profundos que han derivado en saltos hacia la institucionalidad y estabilidad o la destrucción de éstos", comentó.

A su juicio, en el país existe el desafío de avanzar hacia un camino que no solo signifique salir de una crisis, sino que también "genere los lazos que Chile necesita para generar la institucionalidad económica y política inclusiva que le de sustentabilidad en el tiempo".

Respecto al rol que debe jugar una entidad gremial, Concha comentó que lo principal es "entrar en sintonía con los reales problemas de la sociedad, para lo cual debe estar muy cercano a la problemática de sus afiliados, en entender el contexto, lograr empatía con distintas realidades que le permitan entender la problemática de fondo".

Comprender este punto, agregó, permitirá "promover la colaboración y humildad para generar sintonía con los desafíos que nos permitan articular las iniciativas para salir de esta crisis y dar forma al mundo del mañana".

Susana Jiménez, Primera vicepresidenta.

"En tiempos complejos se necesita el aporte de todos"

La incorporación de Susana Jiménez, economista y exministra de Energía, fue una de las grandes sorpresas en el comité ejecutivo.

Respecto a su llegada, explicó que busca ser un aporte al rol que juegan los gremios -como Sofofa- en la elaboración de propuesta de políticas públicas.

"He dedicado los últimos 10 años a las políticas públicas, primero desde Libertad y Desarrollo, y luego desde el Gobierno. Espero poder aportar desde esta perspectiva, contribuyendo desde Sofofa a que la regulación e institucionalidad sean las adecuadas para el progreso social y económico del país", explicó.

Respecto a su motivación para sumarse a un gremio en un contexto tan complejo como el actual, la economista señaló que "es precisamente en los tiempos más complejos cuando se necesita el aporte de todos, en los más diversos espacios; desde el gobierno, la academia, el sector privado, los gremios y la sociedad civil".

Sobre cuáles serán los temas que busca impulsar, Jiménez comentó que el gremio seguirá trabajando en la emergencia sanitaria, económica y social actual, sino que también en la recuperación posterior. "La crisis sanitaria ya está teniendo fuertes consecuencias económicas y sociales, que sufren en especial las personas más vulnerables, y es fundamental empezar a proponer medidas que eviten que el daño se profundice y se logre una pronta recuperación", acotó.

Matías Claro, Segundo vicepresidente.

"Sofofa está dando cabida a más voces"

El combate a la desigualdad fue uno de los temas que impulsó que Matías Claro, gerente general de Grupo Prisma, aceptara ocupar la segunda vicepresidencia de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

Junto a Jiménez, serán las personas de mayor cercanía a Larraín Matte en la mesa directiva del gremio, espacio en el que busca ser un aporte a la actual situación del país.

"Personalmente, siento el deber de ponerme a disposición de apoyar a nuestro país en la peor crisis sanitaria de su historia, que tendrá tremendas consecuencias a nivel social, económico y de desarrollo humano", comentó Claro, agregando que la crisis sanitaria que afecta al país "no nos trata a todos por igual, acentúa las desigualdades que tenemos como sociedad y es allí donde debemos poner el foco hoy, con capacidad de gestión, mirada de largo plazo y sobre todo mucha humanidad".

Según transmitió el empresario, el papel principal de un gremio -independiente del momento a su juicio- es mejorar la conexión entre el Estado, las empresas y la sociedad. "Algo que ha venido trabajando Sofofa en todos estos años. Pues bien, hoy más que nunca es fundamental que exista esa articulación y es por esto que Sofofa está dando cabidas a más voces".

Daniel Llorente, Consejero gremial.

Mercado laboral y reconversión, la preocupación de los consejeros

Dos de los nuevos consejeros gremiales que se sumaron al comité ejecutivo de Sofofa son Daniel Llorente, presidente de Corproa; y Javier Álvarez, director de CPC Biobío.

"Es en los momentos malos cuando hay que estar disponible", dijo el primero, añadiendo que hoy los gremios deben asumir la función "de apoyar con su trabajo, sus ideas, su flexibilidad, capacidad de organización, trabajo en equipo, desde su posición independiente".

El dirigente agregó que un gremio debe ser "una voz confiable a la ciudadanía, debe velar por sus asociados, sus colaboradores y sus comunidades en un marco de respeto, solidaridad y amor por Chile".

Álvarez, por su parte, señaló que lo más relevante será aportar en los acuerdos sobre las políticas públicas para la reactivación y reconstrucción de la economía. "Será importante establecer políticas que incentiven la inversión y generen un marco normativo, de orden público y político que permita a los empresarios desarrollar su capacidad emprendedora y creativa, cuyo foco principal sea la generación de empleos", comentó.

Respecto a cuáles serán los mayores desafíos en relación a esto, Álvarez agregó que la reconversión laboral, inclusión, flexibilidad en los modelos laborales y desburocratización en los procesos de inversión, serán los centrales. "Es decir, pavimentar el camino para el emprendimiento y desarrollo del país. La buena política pública es clave".