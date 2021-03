Candidatas al consejo general de la Sofofa ya se acercan a ocho

Laboral & Personas

Nuria Hernández, CEO de Unilever Chile, señaló que los gremios deben avanzar en mayor participación femenina.

La carrera electoral para sumarse al consejo general de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) sigue dando que hablar. De cara al próximo 19 de marzo, son cada vez más los nombres que suenan como posibles candidatos.

Un nuevo nombre que estaría sonando como posible candidata, es el de Roberta Valenca, gerente general de Coca Cola Company, quien se encontraría evaluando presentar una candidatura al consejo general del gremio.

Su posible postulación cayó bien entre los actuales consejeros, quienes destacaron su liderazgo al interior de la firma. De decidirse, serían ocho las mujeres -hasta el momento- las interesadas en ingresar por primera vez al consejo.

Hasta ayer en la tarde, 16 personas habían inscrito sus candidaturas, las más recientes corresponden a Nuria Hernández, CEO de Unilever Chile, y Sergio Morales, gerente general de Coasin Logicalis.

“Es importante avanzar en que el consejo electivo de Sofofa tenga un mayor equilibrio entre hombres y mujeres, y también es crucial que un porcentaje importante de consejeros estén en la administración de las empresas, en las gerencias generales, porque es ahí donde se juega el rol del empresariado como actor social. Estamos en un punto de inflexión como sociedad y nosotros, desde nuestras compañías, tenemos que hacernos cargo de los cambios y de cómo nos vamos a proyectar de manera sostenible hacia el futuro”, sostuvo Nuria Hernández a través de una declaración pública.

Rolando Medeiros, CEO de ME Elecmetal, presentó su repostulación al consejo por un nuevo periodo. En la vereda contraria, Felipe Serrano declinó de su postulación en representación de la Cámara Aduanera.

La presidencia

Pese a que hasta el momento Richard Von Appen, presidente del directorio de Ultramar, es el único nombre que abiertamente ha manifestado su intención de competir por la presidencia de los industriales, al interior del gremio no descartan que aparezca otro competidor o competidora.

De hecho, se entiende que existe un grupo de empresarios que apuesta por impulsar el nombre de Carmen Román, ex gerente legal de Walmart y actual directora de Embotelladora Andina, pese a que por el momento no se resuelve si pueda o no postular como candidata al consejo.

“Carmen desde que ingresó a Sofofa ha sido muy activa, es un muy buen nombre. La posibilidad de ser presidenta ya se le planteó una vez, pero dijo que no”, relató un consejero, agregando que ya son varios los nombres que se han puesto en contacto con ella para volver a plantearle esta alternativa.