Carrera electoral en Sofofa: Von Appen sería el nombre con más respaldo y Matías Claro suena como otra opción

Algunos consejeros no descartarían la posibilidad de reformular los estatutos para que Bernardo Larraín pueda sumar un tercer periodo.

"Estoy disponible". Con esas palabras, el pasado miércoles, Richard Von Appen dio inicio de forma oficial a la carrera electoral por el sillón presidencial de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), gremio que debe renovar su directiva en mayo de 2021.

Si bien el anuncio podría evaluarse algo apresurado, en especial si se considera que tradicionalmente las campañas parten en el verano, habría varias razones que lo impulsaron a adelantar su candidatura.

La primera de ellas, según relataron conocedores de las conversaciones, es que habría un grupo de consejeros que estaría barajando la posibilidad de impulsar una reforma a los estatutos del gremio, con la finalidad de que el actual titular Bernardo Larraín Matte pueda continuar al liderazgo de Sofofa por un tercer periodo.

Actualmente, los estatutos establecen que el presidente de Sofofa "durará dos años en su cargo y podrá ser reelegido por una vez tratándose del período siguiente". Para modificar esto, se tendría que convocar a una asamblea general ordinaria de socios -que debe contar con una participación mínima de un 40% de los consejeros-, y además el cambio en cuestión debería ser aprobado por el quórum de los dos tercios de los socios concurrentes.

Pero esta alternativa sólo se trataría de una idea de algunos consejeros, y no habría una postura más oficial al respecto.

Otra de las motivaciones para que el consejero representante de Inversiones Ultramar adelantara su candidatura, es que algunos sectores -cercanos a la actual directiva- han hablado de impulsar el nombre del actual segundo vicepresidente del gremio, Matías Claro, como candidato.

Sin embargo, esta no sería por ahora una opción con mucha fuerza. Si bien cercanos a Claro aseguran que él se ha mostrado abierto a la alternativa de liderar el gremio en caso de que se logren los consensos necesarios, en su círculo aseguran que por el momento está más enfocado en abordar los temas que hoy preocupan al gremio.

Además, su nombre no generaría mucho eco al interior de los grupos más tradicionales de Sofofa, desde donde ven como un bemol en estos momentos su más breve trayectoria gremial.

Algo en lo que le tendría ventaja Von Appen, quien ya lleva varios años participando como consejero del gremio industrial y, además, fue el grupo de los cinco que ayudó a Larraín Matte a llegar a la presidencia del mismo.

Un consejero, quien destacó el interés y proactividad demostrada por Claro en el ámbito gremial, estima que los próximos años requieren a alguien con más experiencia. "Hay mucho en juego, se viene la redacción de una nueva Constitución y quien lidere a la Sofofa debe ser alguien que defienda con firmeza los principios del mundo empresarial", es uno de los comentarios que se escucha.

Otro empresario resalta que Von Appen ha expuesto condiciones para liderar Sofofa. Y, según agregó, ha estado en conversaciones con varios consejeros. "Suena como una carta con muchas opciones", afirmó.

Otro aspecto que también sería relevante para una parte importante del consejo, es que la próxima persona que encabece el gremio debe ser alguien que llegó vía elecciones. Y, en este punto, Von Appen aventaja a Claro, quien habría sido invitado directamente por Bernardo Larraín en el marco de la reciente renovación del comité ejecutivo.

¿El momento de una mujer?

Si bien cercanos al actual presidente de la Sofofa han señalado que él es de la idea que tomen mayor protagonismo las mujeres dentro de la organización, al parecer no habría consejeras del todo convencidas para sucederlo, en especial en un contexto en el que se espera que la cabeza del gremio fabril sea aún más demandante.

De todas formas, el proceso electoral estaría recién comenzando, y con el transcurso de las semanas se espera que se desarrollen nuevas conversaciones, por lo que aún hay espacio para que surjan nuevos nombres e, incluso, no se descartan sorpresas al interior de una entidad con alto número de socios.

Proceso constituyente: la preocupación central

Pese a que la candidatura de Von Appen fue el tema que generó más revuelo en el pasado consejo general, no fue el punto central al interior de cita que convocó a los consejeros de Sofofa.

Los resultados del plebiscito realizado el pasado domingo y los próximos hitos que acompañan el proceso, fueron el tópico central del gremio.

Entre los consejeros las principales preocupaciones dicen relación con la autonomía del Banco Central, la propiedad privada, la libertad económica y de asociación, responsabilidad fiscal, entre otros.

Uno de los consejeros que tomó la palabra para abordar la materia fue Rodrigo Álvarez, quien realizó una invitación a participar activamente en los procesos que vienen.

Sus palabras fueron valoradas por lo consejeros presentes, quienes coincidieron en que es necesario que el mundo empresarial sea activo en el debate que se generará, no solo planteando propuestas a través de documentos, sino que también participando en la redacción de una nueva carta magna.

"El plebiscito ya fue, ahora la invitación es a participar directamente en el grupo que va a escribir una nueva constitución. Se habló de la opción de que Sofofa tenga constituyentes, nombres que representen la voz del sector empresarial", dijo un consejero.

Por el momento, algunos nombres al interior del gremio estarían barajando la opción de ser constituyentes, algo que se espera tome fuerza durante las próximas semanas. Sin embargo, lograr esto no seria fácil, por los requisitos que se contemplan para ser constituyente.