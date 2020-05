Caso Cencosud: Regulador zanja fórmula para "devolver" las prestaciones de la Ley de Protección del Empleo

Laboral & Personas

Decisión se da luego de que la entidad fuera consultada por la AFC respecto a cómo el holding podría restituir las prestaciones a las que accedió por la nueva norma.

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Hoy la Superintendencia de Pensiones (SP) instruyó a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) respecto del procedimiento que deberá implementar para restituir los fondos de cesantía individuales y solidarios en el caso de las empresas que se acogen a la Ley de Protección al Empleo y que, con posterioridad, dejen sin efecto esa medida tras la aprobación de la autoridad competente.

El pronunciamento se da luego de que la semana pasada Cencosud anunciara que se retractaría y no se acogería a la norma.

De acuerdo a lo señalado por la Superintendencia, la AFC deberá emitir un Dictamen de Solución de Reclamo -documento que detalla la solución del requerimiento- en un plazo de diez días hábiles contado desde que la autoridad correspondiente dictamine de manera favorable la resciliación del pacto.

La Superintendencia, ademas, señaló que las devoluciones que efectuará la empresa solicitante deberán "compensar la rentabilidad que habrían obtenido dichos recursos de haberse mantenido en los fondos de cesantía de cuentas individuales (CIC) o del Fondo de Cesantía Solidario (FCS). En caso que no haya pérdida, no corresponderá ningún tipo de compensación y de ajuste".

Finalmente, la AFC deberá establecer procedimientos formales para la recepción de las solicitudes de retractación presentadas por los empleadores, la información y documentación que éstos deben aportar y los canales que pondrá a disposición para recibirlos. También los montos que corresponden restituir para cada trabajadores involucrado y las compensaciones por rentabilidad.

Además, deberá adoptar medidas para mantener permanentemente informados a los empleadores del estado del trámite de su solicitud e informar al trabajador acerca de los montos que se han reintegrado a su Cuenta Individual por Cesantía.