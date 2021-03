Cepal estima que sin las ayudas estatales la pobreza en Chile habría aumentado a casi 15% el año pasado

Laboral & Personas

El organismo publicó un estudio sobre el impacto de la pandemia en los indicadores sociales de toda la región.

Hace un año, la pandemia arribó a América Latina en medio de un escenario económico de bajo crecimiento, de un ambiente político con crecientes tensiones sociales y un aumento de la pobreza. Así lo recalcó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, en la presentación del nuevo Panorama Social para la región 2020.

El estudio proyecta que la pobreza en Chile durante el año pasado fue de 10,9%, pero si la estimación se realizase sin contar las transferencias monetarias entregadas por el gobierno, ésta habría sido de 14,7%, una diferencia de 3,8 puntos porcentuales.

Del mismo modo, la extrema pobreza registró un 1,6% en 2020, cifra que sin los beneficios gubernamentales podría haber llegado al 3%, es decir, 1,4 puntos porcentuales más alta.

Sin embargo, Bárcena consideró que los montos de ayudas entregados no son suficientes, ya que si bien ayudaron a frenar el deterioro de la pobreza no han logrado contenerla del todo, y en algunos casos no alcanzan a cubrir las necesidades básicas.

Durante el periodo de marzo a diciembre, el promedio mensual de las transferencias monetarias otorgadas no superó la línea de la pobreza. Pero, de acuerdo con el estudio, sí alcanzó a sobrepasar la barrera de la extrema pobreza junto a otros 5 países de un total de 16 monitoreados.

"Recomendamos que se mantengan estos ingresos básicos de emergencia, hemos demostrado que son importantes y necesarias para contener la pobreza, pero que tenemos que aumentar su nivel y ojalá su cobertura", señaló al respecto Bárcena.

Radiografía regional

Sobre la región, el informe afirma que tanto la pobreza, como la pobreza extrema, alcanzaron durante el 2020 niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años respectivamente.

Asimismo, han visto un empeoramiento en los índices de desigualdad y en las tasas de ocupación y participación laboral, la cual ha perjudicado en su mayoría a las mujeres, los jóvenes y los migrantes. Esto a su vez ha acrecentado las brechas sociales ya que dentro de los grupos más afectados se encuentran las áreas rurales, los niños y niñas, adolescentes, indígenas y poblaciones con menores niveles educativos.

Es por ello que los gobiernos de la región han implementado en total 263 medidas de protección social de emergencia, las cuales han cubierto 326 millones de personas.

"El llamado de la Cepal a un nuevo pacto social está más vigente más que nunca: la pandemia es una coyuntura crítica que redefine lo que es posible, y abre una ventana de oportunidad para dejar atrás la cultura del privilegio", sostuvo la alta funcionaria de las Naciones Unidas.

Finalmente, Cepal aconsejó reducir desigualdades en salud, apoyar a estudiantes y docentes para la educación a distancia y el retorno a clases, avanzar en la universalización de las tecnologías digitales y el acceso a internet, ampliar la cobertura de agua y saneamiento e invertir en viviendas adecuadas y mejoramiento de barrios marginales.